不到兩星期前，香港才受惠內地「十一黃金周」長假期，一度錄得出入境人次順差。但到了上星期重陽假期，北上消費的市民之多，堪比大遷徙。星期四及五（10月10日至11 日）多達48萬及60萬人次出境，而且比入境香港人次分別多20萬，相信北上過夜的人數以十萬計。



重陽假期的北上現象只是恢復通關以來大趨勢的一次高峰，過去一年多以來社會對於所謂旅遊逆差的討論未曾停過。本身是飲食業界的行政會議成員張宇人現在直言「我無良策，政府都無」，道破房間裏的大象。政府官員是否束手無策，市民心照不宣。澳門的情況不遑多讓，分別只在於其特首賀一誠直白呼籲市民留澳消費，而我們積極從日夜繽紛、無人機表演等方面著手吸客。

周末留港的市民，不少或許選擇了安在家中追看人氣綜藝《黑白大廚》的冠軍戰。這個韓國節目連續三星期位列串流平台全球非英語節目榜首，「白湯匙」名廚坐鎮的餐廳固然載譽，「黑湯匙」素人廚師的食店同樣受到追捧，搜尋量和訂位量以倍數計急升。就連節目出現過的橄欖油香蒜意粉、大蒜即食麵都成為一時潮流，人人在社交媒體上分享試煮心得。

從《黑白大廚》看到的不只是影視節目威力之大，足以帶動韓國餐飲業以至世界各地的韓式餐廳客似雲來，這個由美國公司製作、以韓國飲食為主題的綜藝，亦都不乏香港蹤影。評判安成宰作為韓國米芝蓮三星名廚，其餐廳就在香港西九設有分店。另一名評判白種元，跟香港的淵源就更多。他不時走遍香港尋找美食，由舊式茶樓、荃灣米線到深水埗麵店，旗下韓式燒肉餐廳亦即將進軍香港。就連參賽的「中華料理女神」朴恩影也是住在香港，於中環一間川菜餐廳擔任副總廚。

將安成宰那間正在休業的餐廳計算在內，全國韓國只得一間米芝蓮三星，九間兩星；香港彈丸之地卻有多達七間三星，十二間兩星。不管評級機制有多反映美食質素，但至少對於飲食業以至旅遊推廣來說，香港肯定優勢巨大。這是為什麼對於內地，尤其是大灣區城市，香港仍然是一個周末、兩三天假期的好去處。如果拿着一手好牌，或曰「有底氣」，也自覺苦無良策，問題到底出了在哪裏？

我們沒有宣傳嗎？「你好，香港」（Hello Hong Kong）規模夠大。有名星又有網紅，短片數量肯定滿足到KPI。旅發局又找過韓國、泰國、菲律賓導演，拍攝以香港為背景、展現香港景點的微電影。效果如何？有沒有口碑？此時此刻，大概旅遊業界更想要的是多幾位白種元，甚至是像《黑白大廚》這樣的人氣節目。

影視綜藝提振市道的作用毋庸置疑，惟其作用僅在「提振」。畢竟話題只是一時的，關鍵始終在於香港能夠提供什麼體驗。是二十元四粒燒賣的經歷，抑或是肩摩轂擊的體驗？如果戶的租金負擔不減，成本怎可能不轉嫁到顧客身上？若然發展仍然過度集中，餐廳、商場和景點只集中在兩三個地方，不只是當區居民，旅客也不可能逛得愜意。所以要說經濟市道，除了文化體育及旅遊局之外，同樣離不開商務及經濟發展局、發展局，甚至是財政司司長的責任。

什麼問題要補短板，哪些事情要破瓶頸，可謂是事關經濟前景、影響每一個香港人生計的天大議題。新一份《施政報告》以「齊改革同發展、惠民生建未來」為主題，正正來得合時。