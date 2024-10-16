本屆政府第一份《施政報告》提過一次改革：「多年來過分倚重公營醫院系統的後遺症越見明顯，必須作出改革。」



去年提了三次：「改革GEM市場」、「繼續善用前海合作區金融改革創新措施」和「新系統能支援各項醫療政策及改革，尤其是大灣區跨境醫療協作」。



來到今日（10月16日）行政長官李家超公布第三份《施政報告》，9章228段合共提及40次改革，多得無法在此盡列。從這個角度看，新一份《施政報告》可謂大躍進。



「改革」處處，香港具體會怎樣改革？特首自言上任以來一直進行改革，新一份《施政報告》則是「進一步深化改革，發掘新增長點」，包括建立國際黃金交易市場；推動航運高增值部分的海運服務業發展，建設大宗商品交易圈，建立國際認可金屬倉庫；制訂「河套港深創科園區發展綱領」，開闢政策和制度創新試驗田；成立工作組發展低空經濟等。

一口氣宣布成立「發展低空經濟工作組」、「教育、科技和人才委員會」、「發展旅遊熱點工作組」和「促進銀髮經濟工作組」，顯示李家超的「進一步深化改革」以科技人才、低空經濟、旅遊和銀髮經濟為重點，方向可取。譬如低空經濟可以帶動通訊科技、人工智能和數字產業等發展，銀髮經濟可以將人口老化的社會現象轉變為商機。但數最受社會關注的，莫過於「劏房」問題的解決辦法——化「劏房」為「簡樸房」。

去年《施政報告》指出本港約22萬人居住在約11萬個「劏房」單位，當中很多的居住環境很不理想，由由財政司副司長任組長的「解決劏房問題」工作組因而成立。來到今份《施政報告》，政府提出將現有「劏房」改建成合標準的「簡樸房」，在由專業人士確認並申請認證後將可以繼續出租，並且合法。化「劏房」為「簡樸房」，可能是其識變、創新的最佳示範。

「簡樸房」的標準包括必須有窗、有獨立廁所、面積不少於8平方米（74平方呎）等。特首估計三成「劏房」要作改動，成本由數千、數萬甚至十萬不等。但分間後的單位租金利潤增加可以倍計，李家超相信業主會願意花費改建。不但如此，對於不合標準的「劏房」，他表示要按實際情況，靈活和彈性地處理，多次強調「有序」和「務實」。

特首解釋，「11萬戶真的有住在這類單位的需要」，八成人因為交通或地點方便。如果私樓租金可負擔，公屋和居屋供應充足，相信沒有人會希望住在「劏房」，哪管稱其為「劏房」抑或「簡樸房」。所以上屆政府興建過渡性房屋，今屆政府推出「簡約公屋」，合共約5萬個單位為有迫切住屋需要的市民提供選擇。惟入住「簡約公屋」的「劏房」住戶往往佔比不足兩成，這才是問題所在。與其說11萬戶有住在「劏房」的需要，不如說他們有住在市區的需要，只是社會現實逼使他們只得住在「劏房」。

市民希望安居樂業，特首不是不知，所以才宣布將放寬住宅物業的按揭貸款條件，不論物業價值、是否自用或公司持有以及買家是否「首置」，按揭成數上限一律調整至七成，供款與入息比率上限一律調整為五成。惟香港人對「上車」望門興嘆的根本原因在於樓價過高，或者說是收入增長不夠樓價增長得快，放寬按揭只是增加借貸能力，同時還帶來財務風險。經歷了兩年樓市下行周期，市民相信懂得謹慎。

《施政報告》公布前，放寬烈酒稅的消息引起爭議，醫學界擔心酗酒危害市民健康。揭盅結果是只將烈酒分成兩級徵稅，對於進口價200元以上的烈酒，200元以上部分的稅率由100%大減至10%，而200元及以下部分及進口價在200元或以下的烈酒，稅率則維持不變。這個方案將不影響八成半烈酒的價格，既符合政府希望促進高端烈酒貿易的用意，又兼顧了公共健康的考慮，大概避免了「興一利亦生一弊」。

不論在《施政報告》抑或記者會，李家超都花了不少篇幅分享其改革理念：「改革方案要因時制宜，因地制宜」；「牢記改革的必要，亦謹記不是為改而改」。接下來如何以經濟建設為主軸，以發展改善民生，社會現在只能觀望。

若能構建國際級黃金倉儲設施，拓展用家和投資者在港存放和交割實金，帶動抵押和借用等衍生金融服務，誠是美事，惟一切也要等建立國際黃金交易市場的工作小組成立後再說。科技人才、低空經濟、旅遊和銀髮經濟的四個工作組要花多少時間研究，何時提出具體政策，由落實到見效，全部都是時間。看着其他城市加快發展，周末北上人潮，香港對於改革的需要無疑逼切。

隨着這份以「齊改革同發展，惠民生建未來」為主題的《施政報告》發表，可以說香港已展開了一場改革大辯論。但不只「說」改革，更重要的是「做」改革。特首既然訂立了138個指標，包括72個新指標，督導三司十五局「不斷求進，自我革新」就為其責之所在。