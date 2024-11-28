香港國際機場的三跑道系統造價雖然昂貴，對香港航空樞紐地位以至經濟發展卻是不可或缺。觀乎毗鄰的廣州白雲機場擁有三條跑道，新加坡樟宜機場三條跑道，首爾仁川機場和東京羽田機場都是四條跑道，就知道香港機場的確要提升容量。



香港國際機場現有兩條跑道每小時可處理68架次飛機升降，每日的實際上限大約是1200架次。有了第三條跑道之後，每小時可讓102架次航班升降，即每天最多處理1800架次。具體運作上三條跑道各有分工，北跑道主要用於降落，中跑道用於起飛，南跑道則兼顧升降。

事後孔明是不公道的，在規劃三跑道系統的時候，沒有人能夠預料社會騷亂以及新冠疫情。結果現在來到2024年接近最後一個月，我們的入境旅客以及航班次數還未恢復到疫情前水平。以過去一星期（11月21日至28日）為例，機場平均每日大約777班客機升降，若然加上貨機大約200架次，一整天還未到1000總架次。

（資料來源：香港國際機場的航班時刻表信息）

如果分析出發或目的地，可見機場升降的主要是亞洲區內短途客機，首十位之中四個更是兩岸城市。排在第13位的倫敦每日升降加起來大約12班機，是亞洲區以外以至長途機之中的最繁忙航線。首20位之中餘下的亞洲區以外航點，就是每日升降大約10班的悉尼，以及大約8班的洛杉磯。

當局近年強調中東機遇，但每日來往杜拜加起來大約6班機，多哈4班。如果用旅客人數來計，今年第三季的數字（近1.9萬人次）未及2018年同期的一半，可謂不升反跌。當然，旅客未及以前水平是整體問題，但恢復的幅度還是有別。來自美洲的旅客人次已經回復至七成半，歐洲大約六成。跟中東一樣未及以前一半的是北亞（主要是韓國和日本），2018年第三季62.5萬人次，現在只得30.9萬。澳門、南亞及東南亞是唯二市場錄得升幅，當中前者尤其強勁，大約多了兩成半遊客訪港。

說到底，三跑道系統作為硬件，提升的是容量，但實際上每小時會否有102架次航班升降，每天要處理多達1800架次航班，無疑視乎香港的吸引力、旅遊以至經濟發展。從訪港旅客以至航班次數的趨勢來分析，我們的機遇和挑戰在哪裏？長途機的班次有限，是否反映香港已難再作為前往內地的中途站？韓國人和日本人不再來港，多少是匯率和經濟因素，多少是結構成因？南亞和東南亞市場叫好叫座，文體旅局以及旅發局打算如何鞏固優勢？

在日本遊客屢創新高的同時，我們的官員不再期望重見昔日高峰。今個月將近結束，暫時錄得大約316萬旅客人次，經機場入境的不到75萬。以往機場每月抵港人次在旅遊旺季是250萬，淡季是200萬；現在旺季是200萬，淡季150萬。預計可以全年容納9700萬旅客人次的三跑道系統，要在2030年如期發揮作用，憑藉的肯定不是日夜都繽紛和無人機表演。