誰才是最有權力的人？

如果說環球政壇12月的主角是韓國總統尹錫悅，踏進1月後的焦點就是加拿大總理杜魯多。被國會彈劾的尹錫悅現在不但在停職之中，而且每天也要跟前來執行逮捕令的調查人員角力；宣布了辭職的杜魯多則已經是明日黃花，更多人關注方慧蘭抑或是卡尼會能夠跑出。



韓國的政治體制確立於二戰之後，制憲議會在李承晚的主導下採取了總統制。總統由普選產生，理應最具備民意認受。作為最高行政長官，總統負責發布命令和法令以執行法律，而且可以向國會提出立法法案。正如愚拙的尹錫悅所示範，總統作為國家元首還可以宣布進入緊急狀態，實施全國戒嚴。然而，即是主權者有權決定例外狀態，《韓國憲法》卻列明國會半數以上議員通過要求解除戒嚴後，總統應解除戒嚴，這說明了在朝小野大的形勢下，尹錫悅不可能自把自為。反過來面對共同民主黨的乘勝追擊，這位前檢察總長現在被指控涉嫌內亂，下台甚至鋃鐺入獄大概只是早晚的事。

相比起韓國的總統制，加拿大承襲的是英國的西敏議會制，名義上以查理三世為國家元首，實際上最多國會議員支持的政黨領袖就是國家總理，為政府領導人並且擁有最大政治權力。自從皮耶杜魯多以來，加拿大總理更傾向於凌駕國會議員的制衡。杜魯多作為總理之子，36歲進入國會，41歲成為自由黨黨魁，43歲當選總理，集高大、帥氣、年輕、進步、自由、平權的光芒於一身。甚至在特朗普第一次當選總統之後，不少美國人高呼想由杜魯多來管治。但再多的光環也無法阻止他跌下神壇，經濟民生弄不好，還被特朗普嘲諷為州長，明爭暗鬥的各路人馬自然一湧而上。

韓國和加拿大都是經濟發達的民主國家，以生產總值計算一個排十四，另一個剛好擠進前十。然而在政治現實上，兩國多年來都只是以美國馬首是瞻，尹錫悅對拜登政府堪稱言聽計從。不管是加拿大抑或格陵蘭，特朗普只是說出了不少美國人不好意思宣之於口、政治不正確的心聲。現在特朗普和第一老友馬斯克「拍住上」，一個覬覦加拿大、格陵蘭和巴拿馬運河，另一個對意大利、德國和英國政壇逐一「發功」，年度風雲人物恐無懸念。

但最有權力的人如果要二擇其一，會是特朗普抑或馬斯克？

一方面，馬斯克是因為特朗昔才得以進入美國政治權力核心，出入白宮和海湖莊園自如，領導政府效率部。但另一方面，馬斯克在大選前鋪天蓋地為特朗普拉票，不惜工本派錢，他不容小覷的影響力令特朗普無法輕易說出「You're fired」。是馬斯克因為特朗普而有權力，抑或特朗普因為馬斯克而有權力，並非三言兩語可以說清。但由馬斯克與意大利總理梅洛尼眉來眼去，加持德國另類選擇黨，將英國改革黨的法拉奇玩弄於股掌之中，更擺明車馬希望首相施紀賢倒台，對於馬斯克而言誰才是掌權者，答案不言而喻。

美國科氏兄弟一直都是共和黨的幕後大老闆，梅鐸透過其傳媒王國深深影響着澳洲、英國和美國政治輿論，但是馬斯克不同。馬斯克不同，不只因為他的身家比起科氏還要多數以萬億，也不只因為他旗下的社交平台取代了梅鐸的傳統媒體地位。他的Tesla顛覆了整個汽車市場，SpaceX提供高速網際網路，Neuralink隨時改寫醫療科技，xAI正在後來居上。當馬斯克說紐約去倫敦可以不用一個小時，沒有人敢賭他只是隨便開玩笑。他不但擁有連國家政府都未必有的關鍵設施和科技，而且很清楚演算法如何主宰我們的思考，所謂的民意以至民主如何被擺佈。把英國的政治議題牢牢鎖定了在施紀賢的舊醜聞之上，比起發射火箭上太空還要簡單百倍、千倍。

若果說十九世紀由龐大帝國壟斷，二十世紀是國家政府說了算，在剛過了四份之一的廿一世紀，誰會是最有權力的人？相比起尹錫悅、杜魯多甚至是特朗普，馬斯克作為一個現象，或許在揭示着歷史另一個階段。