財政司司長陳茂波於去年《財政預算案》公布，年收入超過500萬元的部分由15%稅率調高至16%，預計約1.2萬名納稅人受影響，為政府增加約9.1億元收入。據彭博社報道，新一份《財政預算案》有意再次提高對高收入人士的徵稅。



消息傳出後，隨即有人站在高收入人士的角度說話，聲稱「富人通常會比窮人更加善於運用資金」，又形容提高稅率是「交重稅」，表示政府要「適可而止」云云。先不說那種滴漏經濟學的論述早已過時，近兩年只要不是活在深山，香港人莫不知道投資磚頭也可以損手爛腳，富三代都會做蝕本生意。

至於「交重稅」的形容，就更加不靠譜。為什麼奧蘇利雲來香港？不就是因為英國個人入息稅已經增加至45%了嗎？香港最高稅階上調一兩個百分點就是「重稅」的話，新加坡的24%是什麼？台灣的40%是什麼？美國個人入息稅的最高稅階，單是聯邦層面就已經是37%，計上州政府很容易超過40%。

再者，香港政府絕對不只是「向富人開刀」。事實上，薪俸稅的寬減上限由2019/20年度的2萬元，減至2020/21年度的1萬元，再減至2022/23年度的6000元，到近兩年上限3000元。換句話說，普通收入市民近五年來一直在加稅，為庫房貢獻愈來愈多。從數字來說，劃一採用15%稅率的高收入人士佔總納稅人數由2019/20年度的1.31%反覆升至2022/23年度的1.47%，但他們同期的稅額佔比由35.7%跌至30.8%。若除以人均數，普通收入市民的課稅短短幾年間已升了四成。

由此可見，政府的財政需要從來都不只是由富人獨力承擔，實情是大部分市民已經在「被」加大支持。無論新一份《財政預算案》是否上調最高稅階，對薪俸稅的寬減上限若然維持不變，甚至再調高的話，已相當於向百多萬納稅人加稅。誰說普羅大眾沒有貢獻呢？