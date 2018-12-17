市區小販攤位不增反減　香港排檔文化危在旦夕

政府早年推出「固定攤位持牌小販資助計劃」，幫助小販改善排檔區的安全，而小販可選擇交還牌照，換取政府特惠金；惟政府最新文件指出，迄今共有854名合資格小販交還牌照，但部分攤位因未符合安全要求，結果只有423個攤位供公眾重新申請，遂有人質疑當局欲減少香港整體小販數目。平情而論，政府以公眾衛生及安全為慮，規管小販排檔固然合理，但亦須衡量其社會經濟及文化重要性，不應讓小販文化漸漸絕跡。

小販牌照、攤位只減不增？

香港的持牌小販牌照分兩大類別，包括「流動小販牌照」及「固定攤位小販牌」。顧名思義，兩類小販的分別在於小販是否需要在指定範圍內擺檔；當中，有一大部分固定攤位小販須在劃定的43條街道（分別位於東區、中西區、灣仔、油尖、旺角及深水埗）擺賣。

鑑於早年的花園街大火，政府決意「整頓」排檔區，遂於2013年推行為期五年的「固定攤位持牌小販資助計劃」，為全港43個排檔區內的小販提供財政資助。因火警安全理由而被食環署要求搬遷的小販，可向政府申請搬遷及重建資助；至於其他小販，則可申請原址重建資助，提升安全標準，降低火警風險；他們也可選擇交回牌照，以換取特惠賠償。

直至今年計劃結束，共有854名排檔小販交還牌照；然而，部分攤位竟因種種原由，如「風險較高不宜設置攤檔」、「理順排檔區整體布局」、「預留作其他遷置需要」等，不作重新申請。結果，即使加上因其他原因而空置的186個攤位，可供日後公眾申請的攤位數仍只有423個，不足自願交還牌照者一半。

有議員質疑政府藉此「陰乾小販行業」，不無事實根據。按政府目前計劃，上述的423個攤位供四類人士申請，包括持牌報販、持牌流動小販、擁有五年或以上年資的登記助手，以及符合基本條件的公眾人士；換言之，只有少量公眾能藉排檔攤位的重新編配成為持牌小販，不能抵銷因交還牌照而下降的小販數；加上政府現階段沒承諾增加或補回發牌，小販牌照總數無疑只會減少。

研究於各區增加攤位 方為上策

香港的小販文化，既為基層市民提供自力更生的機會，還為公眾提供廉價的消費選擇，更為城市景觀增添特色，其重要性不言而喻。然而，過去政府屢以公共衛生及安全等理由，過分約束小販擺賣︰政府自1970年代不再增發小販牌照，導致持牌小販數目由1980年代的20,000名大幅減至2015年的6,100多名。惟市民對牌照的需求極為殷切，政府曾於2010年將200多個空置的固定小販攤位開放公眾申請，竟獲9,500多份申請，「僧多粥少」的惡況可想而知。

政府多年未有再發小販牌照，又限制現有小販牌的繼承及轉讓，民間多年來有聲音要求政府重發牌照。﹝資料圖片﹞

雖然社會一直存在清晰共識，要求政府保育及發展小販文化，港府卻未有認真審視其小販管理政策。其實，只要有適當規劃，在小販文化與公共秩序間取得平衡，並非不可能。社會各界多年來要求政府研究發展小販墟市，便是要讓小販在政策監管下於穩定場所擺攤，活化小販文化之餘，更能減低小販對社會其他持份者的影響。

近年民間不時自發舉辦墟市，有民間團體認為政府應推動墟市合法化。﹝資料圖片﹞

可是，政府卻一直充耳不聞，執意打壓小販，令本地城市特色日漸減退，政府形象亦見低落，實為「雙輸」。觀乎食環署2016至17年度用於管理小販的開支，竟高達10億元，而其主要工作便包括掃蕩無牌擺賣的小販。其實，食環署「高壓」打擊小販，不但消耗公帑，其無情執法更常惹來公眾側目。歸根究柢，無牌小販問題源自社會對小販攤檔的需求，若政府能提供合法場所滿足社會需要，無牌販賣的問題自然可得以舒解。既然固有的小販管理模式如此吃力不討好，政府應當從善如流，檢討目前的小販管理政策。

在情在理，政府都有責任在短期內彌補固定小販攤位數目，如在原區地段劃出新的小販攤位區。更甚者，諸如天水圍和大埔所曾出現的天光墟，足見城市各處均遍布着對小販的需求，政府長遠可適當地在各區研設地區墟市。當然，政府必須仔細了解各區狀況，從而制定合符居民需要的小販政策；畢竟前車可鑒，天秀墟的失敗已為社會上了一課，充分顯示建設小販墟市斷不能草率了事。