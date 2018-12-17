與其追逐6,000萬旅客人次　政府更應着力結合旅遊與產業

財政司司長陳茂波在周日（12月16日）發表網誌，強調要鞏固香港經濟、推動旅遊業。他樂見本地即將迎來第六千萬旅客人次，但要避免依賴內地客源和干擾居民生活。陳茂波沒有提到的，是訪港旅客數字高企並不代表旅客消費增長，過夜及非過夜旅客的人均消費額，其實早分別於數年前回落。不論環球經濟會否拖累旅遊業，港府也要加緊連繫旅遊及各項產業，吸引高消費旅客，增加旅遊業的經濟附加值。

港珠澳大橋十月開通後，訪港旅客人數增加。﹝資料圖片﹞

開拓客源還是其次 招來高消費旅客更重要

陳茂波在網誌指出，今年全年的旅客量肯定超過六千萬人次，將打破2014年歷來最高紀錄。內地客成了客源增長火車頭，首十個月按年上升13%，但同期非內地訪客量則下跌0.9%，其中，南韓、印尼、新加坡、台灣等短途客跌幅有半成至一成左右。

他認為世界經濟前景不明，是旅遊業的最大隱憂，所以要開拓多元化、高增值的客源市場，開拓新商機。此等建議當然沒錯，但建議的出發點有誤，因為早在中美貿易戰爆發之前，另一個隱憂早已潛藏旅遊業，那就是旅客人均消費額下降。

須知道，要判斷旅遊業的景氣，除了看訪客數目，也要看消費額；訪客數目上升，人均消費額不必然隨之上升。2013年，每名過夜旅客平均消費達8,123元，2014年稍跌至7,960元，其後逐漸回落到去年的6,443元，到今年上半年回升至約6,723元。最新數字仍未公布，但估計未能追及2014年水平。

香港過往追求訪客量，但不少旅客慨歎，香港缺乏新意，難以吸引他們再三到訪。再者，全港有5.9%的零售業就業人口，零售業興旺對他們有利，但論及本地生產總值貢獻，入境旅遊零售業只及3.6%，比貿易及物流的21.5%，和專業服務類別的12.2%為低。就此，政府應持續革新旅遊業，吸引高消費旅客之餘，更要扣連其他高增值產業。

土瓜灣不時都出現內地客逼爆街的場面。(Yen Kung圖片)

利用旅遊促進產業 醫療、電競、會議展覽可成契機

誠然，港人對於產業化甚為忌憚，因為過往政府推出的產業化政策，至今沒有完善支援，缺乏實際成果，也未能禆益大眾。然而，產業化是經濟轉型的必經之途道路，政府要做的是有清晰的藍圖，探索如何扣緊旅遊商機。

「01觀點」月前提出發展醫療旅遊，而且要走高端路線。內地鄰近香港，文字語言相近，早已吸引一定旅客來港求醫，希望得到更專業、周全的照顧。不過，發展之路受制於本地醫護人手緊絀，加上兩地醫療保險未能接通，發展醫療旅遊有一定限制。只要政府增加大學培訓名額，邀請非本地醫生來港執業，醫療旅遊大有發展空間。

電競旅遊亦具發展空間，電競產業已成世界潮流，本地海外均有大量玩家。大型電競活動有望帶動旅客專程到訪觀摩，旅發局已經連續兩年主辦電競音樂節，為電競旅遊奠下基礎。

其實，在一般日子，不少愛好旅遊的青年人也是電競好手。假若有特定場館，好讓旅客一展所長，在增加消費額之餘，更能取得電競的成就感，相信對香港的印象更好。可惜，業界抨擊政府未有及時修訂場地牌照申請，不能放心投資及經營。這需要各個創科局統籌各個政府部門，與業界和場地溝通，盡快制訂便利電競場館營業的準則，好讓業界跟從。

另外，香港的會議展覽業享負盛名，過往統計顯示，商務旅客的人均消費較一般旅客高。正因如此，旅發局及會展業界應繼續洽商，如何吸引更多大型活動落戶香港，同時與鄰近的深圳、珠海、澳門合辦，實行一展多地，既善用各地會展空間，又能增加買家賣家洽商、採購的機會。

香港旅客量之多，長居世界前列。佔主要來源的內地旅客，更打擾地區居民的生活，挑起中港矛盾。當香港只剩下零售購物，旅客很快就會厭倦，難有意欲再來。政府不應再爭逐旅客量，反而要提升旅客帶來的經濟貢獻，並促進香港的產業發展，長遠禆益香港。