美股技術上進入熊市　暫停加息非不無道理

2018年臨近尾聲，但投資者本周仍需嚴陣以待。美國聯儲局將於周三（本港周四凌晨3時）公布議息結果，市場料今年第4度加息無懸念，惟美股周一再度重挫，暫停加息「救市」的呼聲變得愈來愈高。

聯儲局今起召開一連兩日的貨幣政策會議，由於上月的議息會議，聯儲局維持基準利率在2%至2.25%不變，市場普遍預料本月將加息25個基點，如是者，將是年內第4度加息，亦是2015年12月聯儲局開啟本輪加息周期以來的第9次加息。

惟市場質疑聯儲局能否在明年繼續當下的加息節奏，若按照去年起每季上調25個基點的節奏，明年第二季，基準利率便會調升至3%，而這前提必定是美國經濟的高速增長。

美國聯儲局今起召開一連兩日的貨幣政策會議，市場預料會再加息0.25厘。（Getty Images）

美股技術上確認進入熊市

然而，投資者對全球經濟放緩的憂慮已經反映在市場中，進入10月後，美股下行趨勢正在形成。隔晚美股再度大跌2%，道指兩個交易日累瀉逾千點，失守24000關；資金流入債市避險，令美國國債價升息降。羅素2000指數上日引發拋售，現較8月尾收盤的高點跌幅超過兩成，技術上已確認進入熊市。

除了美股牛市結束，美國經濟基本面正在削弱，雖然美國通脹及就業數據良好，但不確定性正在上升，部分美債孳息曲線近日出現「倒掛」正是一大警號。一旦加息，對實體經濟造成的影響將逐漸顯現，包括美國居民信貸、房貸利率上升，令利率敏感型消費如汽車銷售、住宅投資等會下滑，預期美國經濟增長會進一步放緩。

IMF下調明年美國經濟增長預估

事實上，國際貨幣基金組織（IMF）早前已將美國明年增長預估由2.8%下調至2.5%，指由於美國政府的財政政策與預算措施影響開始減弱，料明年美國經濟增長水平將低於今年，2020年經濟放緩的程度甚至會更為急速。

聯儲局主席鮑威爾延續前主席耶倫的漸進加息政策，但與總統特朗普有分歧。（VCG）

全球貿易局勢仍然陰晴不定，美國總統特朗普近期便再度炮轟聯儲局，指在美元強勁、幾乎沒有通脹、外部世界一片混亂、巴黎暴動及中國經濟正走下坡的情況下，聯儲局仍考慮再次加息，令人難以置信。

升息力度過大，可能導致美國經濟衰退，多位聯儲局官員近日對未來加息路徑的態度亦已轉趨謹慎，正因看見經濟所面臨的風險。即使聯儲局放棄加息的機會不大，以避免市場錯誤認為利率水平已到位，但隨著經濟基本面及外圍環境的急速變化，無疑是加重了聯儲局的壓力，暫緩加息絕非沒有可能。