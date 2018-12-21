世界不需要世界警察　美國需要怎樣的總統？

美國總統特朗普下令撤兵敘利亞，並說「美國不做中東警察」，有人笑言「壞掉的鐘，每天也會準時兩次」。 然而，美國撤兵是一回事，總統如何決策又是另一回事。特朗普無視重要幕僚的反對，一意孤行，反映出總統權力不受制衡的隱憂。

總統特朗普周三（19日）宣布，已擊潰敘利亞境內的ISIS，將全面撤回駐紮當地的2,000名美軍。不少人批評特朗普決定魯莽，無視美軍撤出後造成的政治真空，除了ISIS有死灰復燃的危機之外，伊朗、俄羅斯等勢力亦會趁機坐大，庫爾德人、敘利亞反對派失去後盾後，利益將慘被犧牲。

留下來即是留多久？

此等批評，有其道理。過去廿年的中東，可見政治真空會助長塔利班、ISIS等極端組織。但問題是，即使美軍留在敘利亞，亦不見得有甚麼作為。他們能推翻巴沙爾政府？不能。他們可以根除親伊朗武裝？不可以。他們能徹底殲滅ISIS？極端武裝善於化整為零，軍事部署能否終令ISIS完全消失，不無疑問。若然沒有具體方案指出美軍還要留下多久及有何目標，又如何批評撤兵的決定？

2003年美國攻打伊拉克戰爭後，弗雷德曼（Thomas Friedman）在《紐約時報》專欄指出，美軍應該「再留六個月」至有成果。結果，他在兩年半內多次重覆「再留六個月」，一直找不到撤兵良機，論者更以「弗雷德曼單位」借代「六個月」來取笑他。這說明「等到有成果」有時只是一廂情願的說法。

美軍自2014年開始介入敘利亞局勢，以打擊極端組織ISIS為主要任務。隨美軍全面撤出，預料敘利亞反對派及庫爾德人都會受壓。（美聯社）

美國應做世界良心

再者，美國之所以有撤兵難題，往往因為出兵之時沒有通盤部署。正如戰爭理論指出，一場正義之戰必須有具體目標，點到即止。當代美國難得的一次，要數老布殊組聯軍協助科威特，驅逐伊拉克軍，而且沒有乘勝窮追薩達姆，能放能收。除此之外，美國不少軍事行動都是可質疑的，包括小布殊出兵伊拉克尋找「大殺傷力武器」、奧巴馬貿然推翻利比亞卡達菲政權，以至敘利亞內戰爆發後，美國政府軍事支援反對派，最終無法拉倒巴沙爾政權，反而令內戰曠日持久，傷亡枕藉。

歸根究柢，美國不少政客有「世界警察」的心理，以為可以簡單地扶植民主和自由政體，結果一次又一次幫倒忙。特朗普不做世界警察，動機固然自私，只因軍費高達7000億美元，他不願再支付下去，但若因此謹慎而行，亦未嘗不是好事。而且，美國仍可資助民間組織、培訓人才等來推廣民主和自由價值；畢竟不做世界警察，還可追求做一顆世界良心。

美國國防部長馬蒂斯不滿總統特朗普倉促撤兵敘利亞，在辭職信中明言意見不合，將在2019年2月28日卸任。（美聯社）

總統權力難制衡

目前的問題在於，美國做世界警察或世界良心，基本上只看總統的個人選擇。出兵、撤兵，美國總統作為三軍總司令，一聲令下已經成事。雖然憲法列明開戰權力在國會，但自冷戰以降，總統的軍事酌情權很大，提供軍事支援、發動短期空襲等都可以一人決定。國會固然不是完全靠邊站，例如參議院近日便通過議案，結束對也門戰爭的軍事支援，但在一般情況，總統所屬的政黨只要在國會佔大多數，很少與其作對。

美國三權分立，但行政機關權力坐大的格局愈見成形，總統的權力制衡靠賴內閣和幕僚。特朗普今回撤兵缺利亞，既沒有徵詢參謀長鄧福德的意見，亦無視防長馬蒂斯和顧問博爾頓的反對，馬蒂斯更要請辭明志。由此可見，美國總統若要一意孤行，幕僚也難阻止。

特朗普做總統的作為，正好讓美國社會檢討機制，該如何限制總統的軍事權力，令國會恢復制衡作用。向來在外交和軍事上乏善可陳的左翼，更應提出一套完整論述，闡明他們理想中的軍事干預和撤兵原則。唯有如此，批評方有着力點，為紛擾的社會帶來一些方向。