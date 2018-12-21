蘋果接連敗訴　高通專利佈局湊效　5G成下一戰場

美國芯片製造商高通（Qualcomm）與蘋果的「專利大戰」再勝一仗，繼在內地法院取得多款舊型號iPhone的禁售令後，昨日（20日）德國慕尼黑一間法院裁定，蘋果侵犯高通一項涉及手機省電功能的專利，頒布禁令，允許高通阻止部分採用高通及Qorvo晶片的iPhone手機在德國出售。

蘋果隨即宣布，全德國15間蘋果零售點將暫停售賣iPhone 7和8，但所有型號在該國電訊商及第三方零售商繼續出售，又批評「高通公司的舉動是試圖轉移兩家公司之間真正問題的又一絕望嘗試」。

蘋果和高通的紛爭源自「高通稅」

蘋果所指「兩間公司的問題」，其實紛爭主要來自高通收取的專利授權費，外間稱之為「高通稅」。雙方始於去年初「撕破臉」，蘋果指控高通壟斷芯片市場，停止再支付「高通稅」；高通其後則指控蘋果採用其大量專利技術，但未有支付合理報償，兩間公司在全球已經打了超過50場的專利官司。

根據高通財報，公司目前主要有三大業務，包括設備與服務、授權與專利、戰略投資，前兩者是高通利潤的主要來源。去年，設備與服務的收入達到165億美元，授權與專利的收入則僅錄得64億美元，但由於研發專利不像硬件買賣，一經使用，基本上就是「躺著收錢」，故此利潤率非常可觀，實際扣除成本後，高通原來有66%的利潤皆來自其專利技術。

早前，蘋果宣稱或在2020年才推出5G iPhone，市場能否給予蘋果多一年時間？（資料圖片）

高通專利佈局困擾蘋果 下波戰場在5G

全因專利授權對高通如此重要，公司早早進行專利佈局，坐擁著極大量的3G和4G技術專利，並培養大量律師團，透過訴訟維持專利門檻。早前高通就有一個廣告牌宣傳，寫著「每支 3G / 4G 手機都有我們的發明」，足見其影響力。

事實上，高通過往的成功佈局，令幾乎沒有手機品牌廠能逃過高通的專利，蘋果也不例外。蘋果為了擺脫「高通稅」，也試圖自主研發、向英特爾（Intel）等公司購買芯片。早前，蘋果宣稱或在2020年才推出5G iPhone，為的便是繞過高通的芯片，先不論市場會否給予蘋果多一年時間，目前英特爾的芯片被普遍認為不及高通，蘋果在5G市場的賭博值不值得實在是一個問題。

另一方面，同業在5G競賽上高度提防，高通的市佔率絕不可再與此前3G時的比較，相比在中國和德國法庭的兩場勝仗，搶佔5G通訊技術的市場才是致勝之道。