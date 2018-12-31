房協拒曝郊野公園研究名單　損害公眾利益百辭莫辯

政府去年委託房協展開發展郊野公園邊陲土地的可行性研究，一直被批評有意借故繞過立法會監察，從而「便利」推土機駛進郊野範圍；有媒體自去年起引用《公開資料守則》，多次向房協查詢顧問小組名單，惟一直遭拒，對方更以「不涉及公眾利益」及「未獲當事人同意披露」等理由多作推搪。房協窮盡不同理由為其行為辯護，教公眾猜疑其動機；更甚者，事件揭露《公開資料守則》存有漏洞，使公眾未能切實監察政府部門及公營機構的工作。

顧問身分豈是「不能說的秘密」?

在去年接到委託後，房協成立了一個12人的外部顧問小組，負責訂定生態研究範圍及標書準則等。房協雖曾透露成員背景，指小組成員為來自八間大學，是從事環境科學、自然科學、地理學科、城市規劃、房地產及社會科學等學科的學者，惟一直拒絕在得到當事人同意前公開其身分。

有傳媒自去年中多次引用《公開資料守則》查詢不果，乃於今年向申訴專員公署投訴。從相關報道可見，房協就其行為的辯護近乎強辭奪理。房協多番強調，外部顧問身分不涉及公眾利益，但事實上，發展郊野公園關乎重大的政策轉變，而顧問小組將決定研究範圍及標書審核等工作，故成員身分可謂相當重要，且絕對涉及公眾利益。

房協於去年11月24日首次向漁護署豁下郊野公園及海岸公園委員會簡介研究，在會上 多次提到已委任12名學者組成小組，就生態事宜及研究範圍提供意見。前排左一為房協行政總裁黃傑龍、左三為房協助理總監楊嘉康。(傳真社圖片）

另外，房協多次指出不能隨便公開顧問身分，惟恐在未得到當事人同意下披露，將傷害個人私隱。尊重個人私隱無疑為應有之義，惟房協不應以此混淆視聽。誠如公署所指，未有證據顯示外部顧問對公開身分表示關注，更有部分成員明言開誠布公並無不妥，教人難以理解房協為何對此「諱莫如深」。

房協指出，不公開名單的另一原因為擔心顧問小組遭傳媒聚焦報道，「妨礙坦率討論」。然而，政府與房協一方面強調對研究結果持開放態度，惟在實際操作上則千方百計企圖避過各界監察，只會加深公眾疑慮。外部顧問小組的功用，就是使研究看起來客觀、具公信力；而一個不公開身分的顧問小組，根本難達這些目的，反而只會削減整個研究的信譽，故房協的做法可謂本末倒置。

《公開資料守則》過時 資訊自由法須待何時？

房協有意「隱瞞」固然值得關注，但事件的核心，其實在於現行法規不足以讓公眾從政府機構獲取足夠資訊，以作監察。房協稱，房協為法定機構，具權力自訂「房協守則」，毋須遵從《公開資料守則》，同時指「房協守則」不要求房協決定要否披露資料時考慮公眾利益，故他們根本不用就此議題與索閱資料者辯論。

現時房協於郊野公園邊陲地帶設立兩個試點，作生態研究。（資料圖片）

先不論房協的態度是否恰當，歸根究柢，問題的關鍵始終在於《公開資料守則》的影響力甚微。《守則》的適用範圍狹窄，不包括諸如房協般的法定機構，其遵行《守則》與否僅屬自願性質。事實上，現時香港超過400間公營機構中，只有22家自願採納《守則》，其餘則完全不受規管。此外，守則並無任何法律效力，故無法約束政府機構的「違則」行為。目前申訴專員雖獲法例賦權，處理有關《守則》的投訴，惟只能在完成調查後向涉事機構或部門作出改善建議，而非具法定約束力的決定。

由此可見，政府必須訂立法規，要求公營機構公開資料，公眾才能取得監察政府的所需資訊。檔案法及資訊自由法無疑是解決目前問題的良方，它們原則上規定政府部門乃至公營機構須開立及儲存檔案，並須向公眾開放，市民有權作出查閱、索取複印件等申請。隨着社會爭取多年，近年政府表明重視有關議題，法改會亦公布了諮詢文件，惟目前仍未見清晰的時間表，教人憂慮資訊自由法實際上仍遙遙無期。只有還公眾取閱政府檔案資訊的權利，才能確保政府政策得被監察，以更符合社會需要。政府務必須要從速規劃兩項立法的路線圖，盡早完善資訊管理制度。