《香港01》對林昶佐專訪爭議的回應

《香港01》上周六刊出對台灣重金屬樂隊「閃靈」的主音林昶佐的專訪，因主動加注，表明反對台獨的立場，引起外界關注，報道引發爭議，說明我們的處理方法不盡完妥，讀者作出善意提點，我們會誠心吸收，但就報道內容本身，我們自問並無違背新聞專業操守，因此，一些基於偏見而作出的臆測空想，我們無法認同，對於香港記者協會以道德判官姿態越俎代疱作出不必要的指摘，更是無法接受。

作為倡議型媒體，《香港01》在成立之初即開誠佈公地表明，我們既要以嚴謹態度編採新聞，也會大膽說出自己的想法與觀點，不當隱性的政治騎牆派。一直以來，我們秉持理性直言的原則，剝繭抽絲地揭露社會深層次矛盾，碰觸隱藏其中的既得利益結構，諸如提出全面收回粉嶺高球場、回購港鐵等倡議，揭露本地宗教、娛樂界性醜聞、探討醫療霸權等等，立場從不含糊。然而，我們必須強調，《香港01》編輯部對事實報道與表述立場的區別有清晰的認知，在規劃新聞採訪時並不以立場先行，作繭自縛。

林昶佐疑因其政治主張而無法獲得來香港表演的工作簽證，成為輿論熱點。《香港01》記者赴台專訪，是立足於專業新聞判斷。記協聲明指出：「新聞工作者在處理報道時，應力求中立……記者的責任是將事實呈現予受眾。」只要細讀報道內容，當可發現它對所謂的「敏感」話題無所迴避，並無扭曲受訪者言論，反而恰恰盡了責任切切實實將事實呈現予受眾。無視於此就作出杞人憂天式評論，實屬大驚小怪。

我們理解記協以捍衛和宣揚新聞自由為己任，也與記協一樣珍重新聞自由；但我們也要坦然指出，新聞自由的基礎是多元化與獨立性，我們既不為取悅在位者或擔心受壓而作政治審查，也不接受外人基於意識形態偏見或政治正確而指手劃腳，干預我們的自主編採工作。事實上，記協同仁也該捫心自問，在扮演媒體操守「看門人」角色時，是否真的做到秉公持平？還是淪為形式上的「例行公事」？為何記協自身不時被質疑雙重標準？

記協並非首次批評《香港01》的報道。過往我們曾在回應指出，《香港01》以誠與信為報道之本，我們願再重申，在執行上我們偶或力有不逮，但信念上始終如一。我們同時再度懇請記協律人先律己，不因狹隘視野而扭曲行業使命，扎實做好份內事，與《香港01》等一眾媒體各司其職，共同為香港媒體產業發展而努力。切莫忘記，記協是記者工會，會章中各項保障記者權益的條款中，第一條便是「爭取及維持公平與合理的工資率、工作時間及其他僱傭條件，及廣泛保障會員的利益」。