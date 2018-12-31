一拉一推規管自資院校　惟高等教育仍欠發展藍圖

檢討自資專上教育專責小組上周四（27日）向政府提交報告，提出13項建議，包括八大院校自資部門併入320章《專上學院條例》規管；表現未符條件的，將啟動取消註冊機制。報告書的建議將令自資專上院校公平競爭，調節市場發展，值得肯定。然而，私營高等教育的社會角色及發展策略這兩大議題，檢討小組沒有觸及，對於高等教育發展均非好事。

檢討自資專上教育專責小組本月27日向政府提交最終報告。（資料圖片）

自資課程亂象叢生，認受性不足，不少人歸咎於政府任由市場惡性競爭。檢討自資專上教育專責小組建議拉一把、推一掌，規管自資院校。

對自資院校拉一把和推一掌

拉一把，即是給八大院校的自資部門「除冕」，與其他院校平地較量。目前，八間資助大學旗下的院校，例如香港大學附屬學院、香港城市大學專上學院等，由所屬法定大學的條例規管，享有更大自主度，包括課程不用定期評審，亦能分享大學設施和部分資源，引起其他自資院校抱怨。報告書建議八大校院自資部門須完全獨立，併入320章《專上學院條例》規管，甚至279章的非學士學位院校亦可能在此之列，可令自資院校的評審機制、管治規定等保持一致，有助公平競爭。

報告書同時對自資院校推一掌，建議政府確立取消註冊機制。專責小組認為，自資院校統一由320章規管後，當局應訂明取消註冊機制，包括教學能力差、收生人數持續遠低於目標等，院校或要停辦。近年適齡學童人數減少，專上院校卻林立，正好反映出市場邏輯仍然會帶來供求失衡的情況，任其發展的話可能會影響學生利益，例如院校因財困而停辦。政府訂出適合的取消註冊準則，有望令社會集中資源發展具水準的自資院校，避免供過於求。

然而，在拉一把和推一掌以外，報告書未能對應更根本、更宏觀的問題。自董建華年代起，香港政府致力發展高等教育產業，包括推動自資院校發展。惟十多年過去，正如報告書指出，社會仍然只視自資課程為後備方案，問題何在？

張炳良表示，八大成立的附屬學院，不應依靠大學的品牌來招生，而是依靠相關自資院校的教學質素。（資料圖片）

自資院校須改變定位

一個根本問題，在於政府沒有提供足夠資助學額，令能力較弱的學生一頭栽進自資課程，自資院校自然要接收成績欠佳的一群。最少在社會印象上，這對自資院校不是好事。政府應該肩負資助教育的責任，增加資助學士和副學位學額，與此同時將自資課程重新定位為追求高質教育或特定專業的選擇，而非「水泡」。

首先，當局應收緊自資課程的評審標準。目前不少自資課程予人寬進寬出的印象，例如副學士入學要求是文憑試五科合格，或修畢基礎文憑即可，不限成績平均績點（GPA）；多數課程的畢業亦沒有特定成績要求，畢業率估計達八成以上。收緊入學或畢業要求，理論上會令院校的收生或畢業生人數減少，亦影響院校的利益，但若能提升口碑，對院校及學生均為好事。

再者，正如報告書指出，「部分院校可以成為提供多元學科的私立大學為目標，另一些則可定位為擅長特定課程範疇的專精院校」，如何方能做到？相對「大而全」的資助大學，自資院校應走「小而優」的特色路線。例如恒生管理學院以商科為主打，在短短八年間已經獲得社會認同，升格為私立大學，其發展策略值得當局分析，用以協助其他自資院校成長。可惜，報告書在這方面未能提供具體的理念和原則。

張炳良指，目前八大附屬自資院校的課程同時具有公、私兩種性質，如政府欲公私營並行發展，就應搞清楚公私混合的問題。 (資料圖片／余俊亮攝)

副學位問題缺藥方

在副學士學位問題上，報告書的建議更見乏力。不少學生和家長看重副學士課程，哪怕自資學費動輒十萬計，因為他們期望能銜接上資助學士課程。然而，現實是資助學位有限，較著重專業技能培訓的高級文憑是反而是可考慮的出路。對此，專責小組「希望院校、學生及家長多加重視高級文憑課程」，建議自資院校減少副學士學額等，卻沒有提出具體政策建議，難免流於空談。舉例說，政府近年提倡工業4.0，高級文憑若能推動人工智能、訊息工程等訓練，相信課程將更吸引，有助與副學士進一步區分開來。

不幸的是，報告書反而建議副學士課程延長修業期，以為更多學生可因此銜接升學，既無視學位供應的現實，亦忽略學費帶來的壓力。此種建議反映報告書思慮不周。而香港發展高等教育，最需要的正是理念清晰、有視野高度的發展藍圖。