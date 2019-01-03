美股大跌不只是「小故障」　熊市臨近　法興警告部份股票要跌一半

2018年底對美股來說是艱難的一段時間，標準普爾500指數於12月跌逾9%，是自1931年以來最差的12月表現，全年計，標指跌近6.2%。對此，特朗普稱，12月股票市場出現了「小小的故障」（glitch），但強調一旦美國達成貿易協定，股市將會上漲。

不過市場對美股則沒有那麼樂觀，上月美國聯儲局前主席格林斯潘才表示，近期美股的波動顯示牛市已結束，市場不太可能再次大幅上升，即使再上漲，都只是走勢的末期，投資者應「儘快尋找掩護」。「格老」稱，長期利率的顯著上漲是令股市下跌的關鍵因素。

特朗普指美股近期的大跌只是「小故障」。（路透社）

法興：部份美股或跌一半

法國興業銀行報告亦警告，美股現在才剛開始步入熊市，今年跌幅也較市場預期更嚴重。法興企業與投資銀行業務的量化研究負責人、策略師Andrew Lapthorne稱，美股去年雖創下十年最大跌幅，標普和納指分別跌了6.2%和3.9%，但相較全年跌了10.4%的MSCI全球指數和跌了16.6%的新興市場，美股的跌幅要少得多。

他表示，跌市幅度或較市場預期多，實際上在熊市，股票跌50%或以上是常態。他統計了，現時在標普1500指數中，已有18%的成分股較3年前高位跌去至少50%。

另一位法興分析員、法興首席外匯策略師Kit Juckes早前亦表示，受貨幣緊縮影響，美國經濟增長時期已過去，長達十年的美股牛市已結束，又警告當股市開始恐慌式下跌，壞消息的影響力會被不斷放大。

蘋果「盈警」 股價急跌

而當特朗普對股市侃侃而談時，說跌市只是「小故障」時，美股領頭羊之一的手機生產商蘋果宣布，大幅下調明年第一季度的營運收入預期，由之前預測的890億至930億美元，下調至只有約840億美元，蘋果於市後交易時段急插近8%。對於蘋果的收入警告，有著「新債王」之稱的Jeffrey Gundlach接受傳媒訪問時點評，這一現象「正是在熊市中會發生的事情」。

美股的前路，也許不如特朗普所想像的光明。