世銀行長出缺　改革任命制度意義重大

任期至2022年才屆滿的世界銀行行長金墉，周一（1月7日）突然宣布已經請辭，轉投私人機構。 這個決定固然反映出世銀行長不易做，但同時亦是一次契機，讓國際社會正視任命制度的改革。

第二次世界大戰後，國際社會成立世界銀行幫助重建，以銀行借貸的方式援助歐洲國家，隨後涉及項目愈來愈廣泛。然而，世銀近年被批評過於由經濟師主導，或忽略其他社會價值及理念。例如日本國際金融專家行天豐雄指出，世銀太過跟隨美國的經濟主旋律，有一段長時間帶自由經濟主義的色彩。去年，行長金墉提出世銀要與主權基金、私募基金及保險公司等華爾街企業更多合作，亦引來批評。

提出改革方案才一年，尚未有重要成果，金墉周一宣布他即將「跳船」，提早在2月1日卸任，並轉投私人基建投資公司。背後原因，一來可能由於他與美國總統特朗普不咬弦，二來或許反映出連行長本人也對世銀的信心有限，寧願從商。

金墉是美籍韓裔公共衛生專家，是首位亞裔世界銀行行長。（美聯社）

美國應否壟斷行長任命？

然而，當下更重要的是行長出缺後的任命安排。例如《金融時報》的報道隨即指出，由於多年以來行長之位都是美國總統任命的人選，而現任總統特朗普相當有爭議性，包括他不喜歡多邊主義，任內已退出多個國際合作機制，由他來任命世銀行長是否有公信力，相信會牽起廣泛討論。

事實上，世銀行長的任命機制早已受到批評。二戰後確立的國際金融體系中，世銀行長向來由美國人出任，國際貨幣基金組織（IMF）主席則為歐洲人。這種安排雖然反映出二戰結束之時，歐美重建世界經濟的重責，但經歷半個世紀後是否仍有其合理性，則廣受質疑。再者，國際機構的管治話語權應否由撥款國家壟斷，亦值得質疑。

舉例說，在2009年，即金融海嘯後，世界銀行曾成立塞迪略委員會（Zedillo Commission）檢討世銀的治理架構和機制，委員會隨後發表報告，指出發展策略、成員國發聲及銀行問責三方面，均須改進。在問責方面，報告認為行長任命過程不夠公開、透明，是否應繼續由美國主導，這點實應檢討。

美國總統特朗普自2017年上任後，退出多個國際合作機制，包括巴黎協定、聯合國教科文組織等。（美聯社）

國際組織需公開透明機制

2012年世銀行長（Robert Zoellick）任期將滿，時任美國總統奧巴馬提名人選，不選經濟學家薩默斯（Larry Summers），亦不要外交官蘇珊賴斯（Susan Rice），獨取醫學專家、前世衛部門主管金墉，廣受質疑。當然，奧巴馬的這一步，有一定的政治智慧。因為金墉雖然是美國籍，但他出生於韓國，總算為世銀行長帶來一個亞裔臉孔；二來，他非出身自美國傳統金融或官僚體系，對擺脫美國經濟師主導思維而言，亦算是一個大膽嘗試。

但無論如何，世銀行長的任命取決於美國總統，原則上不是好事。以至金墉第一個五年任期快要完成之時，國際輿論亦曾叩問，是否要改變機制。如今金墉棄甲，相信正是最好時機改變慣例，不必由主張單邊主義的總統特朗普決定新任行長。世界銀行需要的，是一個更加公開和透明的遴選機制，找出最合資格的新舵手。亦唯有這種公平、能力主導的機制，方能令不同國家信服，不至於另起爐灶，而國際治理體系亦因而有動力繼續前行。世銀如是，IMF如是，聯合國亦如是。