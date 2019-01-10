中美貿易談判 忌將兩國經濟制度差別扯在一起

中美新一論貿易談判週三﹙9日﹚在北京結束，原定歷時兩日的談判臨時延長了一日，而中國副總理劉鶴意外現身今次的副部級會議，同樣被外界解讀為好現象。

中方能否「落實承諾」成焦點

雖然雙方目前仍未公佈談判內容及結果，但從美國貿易代表處的聲明可見，新一輪會議的焦點落在實現兩國貿易關係中「公平、互惠和平衡」，美方要求中國在多個問題上進行必要的結構性轉變，包括強迫技術轉移、知識產權保護、非關稅貿易壁壘、網絡攻擊、貿易機密的竊取、服務及農業等。

上述要求，在過去一段長時間已被廣泛陳述和報道，中國早已明言配合，但媒體焦點已落在中方會否履行承諾上，BBC直言「落實承諾」成為美國政府與商界反覆提起的關鍵詞。貿易代表處的聲明就強調，官員們還討論了全面落實各項協議的必要性，對落實情況必須不斷核查和有效地強制執行。承諾理應履行，這本無不可，但在某些議題上，還涉及「應否」承諾的爭議。例如，《日經新聞》引述消息人士說，中美在中國補貼國企的問題上立場仍相差甚遠，中國不願讓步。

中國的基本國情就是發展混合所有制經濟，不搞單一公有化，亦不搞全盤私有化。﹙視覺中國﹚

須認清中國經濟制度

如果消息屬實，所謂的貿易談判已超出「貿易」層面，直指中國經濟結構的核心。事實上，美國貿易代表美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）是中美貿易問題上的鷹派人物，他一直要求中國對其經濟基本結構進行核查與可執行的改革。

在國企補貼的問題上，遠在中美貿易戰之前，美國已一直指責中國國有企業「扭曲競爭」，並以此為由反對給予中國市場經濟國家地位。然而，中國的基本國情就是發展混合所有制經濟，不搞單一公有化，亦不搞全盤私有化，一如《人民日報》評論指出，國企多數是資本密集、技術密集型的大企業，在經濟穩定、技術創新、維護安全等方面發揮主導作用，為民企的發展創造了有利的宏觀條件，兩者彼此促進、相得益彰。

雖然中國內部也有就應否補貼國企產生過大量討論，但美方必須確認中美兩地存在制度差別，中國當下適用的經濟模式就是國企和民企兩條腿並行發展經濟，補貼國企猶如產業政策，亦是社會「維穩」的手段之一，如果美國借貿易問題，趁機指控中國向國企注入資金，擾亂市場競爭，恐怕令貿易談判橫生枝節。