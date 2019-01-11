【省港盃】臨時領隊吐氣揚眉　港足選帥仍須追求名牌嗎？

港足於省港盃次回合大勝廣東，衛冕冠軍，值得慶賀。主教練郭嘉諾臨危受命，卻率領球隊踢出好成績，為正陷混亂的港足一洗頹氣之餘，更深受球迷擁戴，有球迷期望他日後能「坐正」帥位。誠然，單靠一場勝仗來斷定未來港足主帥人選，未免言之過早。不過，郭嘉諾「熱血」統帥，倒是帶來重大啟示，特別過去的「名帥政策」效果一直未如理想，「郭sir」所代表的「本地薑」可望成為出路，帶領港足進行真正改革。

港足能於省港盃奪冠，得來不易，球壇上下固然為之振奮。港足先後陷入主帥從缺的風波，先有曾被球迷寄望甚深的外籍教頭加利韋特，在上任三個月後突然宣布辭退帥位，港足除了主帥位置再度懸空之外，整體士氣更急轉直落；更甚者，原定領軍出戰省港盃的新任菁英發展教練的保域斯亦在早前請辭，須由助理教練郭嘉諾急忙頂上，港足上下可謂亂上加亂；再者，省港盃的對手廣東自2014年起連續四年擊敗港足奪冠，及至去年，港隊才打破頹勢，重奪省港盃，港隊勝算實在不能過於樂觀；然而，港隊雖在首回合落敗後，次回合回到主場卻戲劇性地上演大逆轉，並成功反勝奪冠，「劇情」可謂峰迴路轉。

郭嘉諾感謝球迷對港隊不離不棄。（梁鵬威攝）

郭嘉諾帶領港足「熱血」反勝，即或未能說服他能勝任港足主帥一職，但至少在帥位人選方面帶來重要啟示。過往，港足主帥一向由較具名氣的外籍教練出任，惟多年來人選一直更替不斷，港足成績更不見改善。其實，重用外籍「名牌」弊病不少，首當其衝的必然是「空降」名帥水土不服的問題。誠如「01觀點」曾指出，外地教頭並不熟識本地獨特的球壇生態；須知道，本地球會對旗下球員參與港足訓練極具影響力，過去不少名帥正因未能與本地球會維持良好關係，最終不歡而散，影響港足發展。

再者，外籍名帥普遍不乏就業機會，當出現更具吸引力及挑戰性的邀請時，港足主帥一職可謂不足掛齒，現實來說難以建立其對港足的承擔。即如有「神奇教練」之稱的加利韋特，在上任三個月後辭職，決定往日本發展，執教日乙聯賽球隊「東京綠茵」，並揚言銳意帶領球隊重返日職（J1）聯賽，顯然對新工作充滿憧憬。誠然，如此機會未必為韋特離任主因，但它始終反映較港足主帥優勝的職位比比皆是；正如港超球隊東方龍獅執行總監梁守志所言，執教地區球會始終明顯較地區代表隊吸引。

【十一・加利韋特的92天白色革命】 誰又會想到，韋特的任期在短短92天就倏然結束。領香港出線至2019東亞錦標賽決賽周後，他在12月10日請辭，事前未跟任何教練團成員或球員交代，其後又走馬上任日乙東京綠茵主教練，加上其後新任菁英發展教練保域斯上任不久即離開、及其他足總教練變動，令人擔憂港隊前景。

相比之下，像郭嘉諾般的本地教練，固然沒有過往港足洋籍教練所擁有的亮麗履歷，惟其本地出身的背景、與及對港足的認識，卻是外籍教頭無法擁有的實力。郭嘉諾一直在本地足壇擔任教練工作，過去除了曾在本地甲組球會出任助理教練，近年亦獲委任擔當港足青年隊的教練，在協助港足成功兩年蟬聯省港盃之外，更帶領港足U23成功躋身亞運十六強，其領軍成績實在不俗，更明顯對本地足球與年輕球員有着深厚認識，深獲球員信任。

不少球迷支持郭嘉諾「坐正」，成為港足主教練。（梁鵬威攝）

足總無疑須檢討其覓帥方針，並須果斷放棄迷信「名牌」，給予本地教練機會發揮所長。誠如郭嘉諾所言，港人較外籍教練更熟悉本地球圈及青訓發展，長遠可有助港足穩健發展。加上，港足上下正人心惶惶，球隊發展更加需要一番新氣象，起用深受球員信任的本地教練正好有助革新；況且，本地不乏有能力的教練，足總大可敢於能人善用；再者，開放港足主任職位更能鼓勵本地教練的培訓，對長遠足運發展始於是百利而無一害。