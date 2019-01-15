強制學童學急救　英國做到的香港也做得到

英國教育部早前決定，當地學童明年起將要學習急救和心肺復甦法（CPR），旨在減少心臟病患者在醫院以外病發後失救的情況。相比之下，香港就著同類議題的做法其實相當落後。 縱使消防處早前推出宣傳人物「任何仁」，成功推廣急救信息，但假如只是停留在「推廣」的層次，顯然並不足夠，政府應該採取更積極、更紮實的措施，包括強制學生學習急救。

英國政府月初引述英國心臟基金會（BHF）指，當地每年約有3萬人在醫院以外的地方突然心臟停頓，但只有不足一成人獲救，部分原因是路人欠缺急救技能，根本幫不上忙。

教育大臣夏軒仕（Damian Hinds）憶述，他當年讀大學時，對遇到的美國大學生懂得CPR感到驚訝，「作為父親，我希望我的子女掌握這些知識和技能，除了自保，也能幫助他人。」

英國教育大臣夏軒仕決定，當地學童明年起將要學習急救和心肺復甦法（CPR）。(視覺中國)

香港的情況又是怎樣？

根據《香港醫學雜誌》在2017年1月刊出的研究，在2012年8月1日至2013年7月31日合共5,154個「院外突發性心臟停頓」個案中，病發者存活率只有低得可憐的2.3%，較日本（5.2%）及台灣（4.6%）等地為低。

另一方面，《香港01》去年7月報道，雖然康樂及文化事務署已在轄下場地安裝超過300部「自動心臟除顫器」（AED），希望幫助突然病發的人士，但在去年上半年，最少有10人在場地猝死，當中5人在設有AED的場地失救。記者追查後發現，這是因為懂得使用儀器的職員正在休假，其他在場人士亦不懂得用，最終浪費了救人黃金時間。

其實，香港並不缺乏急救課程──聖約翰救護機構、紅十字會、職業安全健康局、醫療輔助隊都有提供政府認可的課程。問題是，這些課程都是自願性的，市民可學可不學。

相比有工作在身的成年人，要求學生學習急救技能，明顯容易得多。(資料圖片)

強制有工作在身、「手停口停」的成年人學習急救，根本不切實際，但如果換個角度，從學校入手，向學童灌輸相關知識，卻不是天方夜譚：一來，家長肯定不會反對；二來，相比成年人，學生學習新事物更易「入腦」，學習急救更有效，將來救人更有自信。事實上，美國、挪威和丹麥等國都強制學校教授急救技巧，台灣、日本和新加坡亦在中學甚至小學階段，把AED急救要訣包括在課程之內。

當然，在提高公眾對急救和人命安全的關注上，政府是有努力過的。例如在去年年底，消防處推出宣傳人物「任何仁」，以「抵死」的方式傳遞急救信息，成功帶動一股熱潮。

與此同時，外界亦應看到，隨著「任何仁」引發的「熱潮」已過，公眾對有關問題的關注似乎難以持續。在這種情況下，政府必須採取真正紮實的手法提升市民的安全意識。美國、挪威、丹麥、台灣、日本和新加坡「走入校園」的經驗都值得借鏡，港府是時候見賢思齊了。