2017年過千狗隻被人道毀滅　梁振英：野豬為什麼有不同待遇？

前特首梁振英近日在社交媒體發帖，質疑野狗野貓會被人道毀滅，野豬為何有不同待遇，此番言論隨即引來環保團體及立法會議員相繼批評。漁護署署長梁肇輝接受訪問時亦言，考慮對一些較具攻擊性或體型較大的野豬作出人道處理。事件反映管治階層忽視動物權益，討論有關動物議題時，鮮以人與動物和諧共存的角度出發。

2015-2017年被人道處理動物數字（立法會文件）。

漁護署現時的確會以人道毀滅的方式處理流浪貓狗，去年被人道毀滅的狗隻，共達1,478隻。但是，這方式早受非議，原因是造成流浪貓狗問題的是飼主，沒有理由要動物無辜受罰。

當然，讓流浪動物無節制地生育，是不負責任的做法，故此，動物保育及福利團體多年來一直倡議應以「捕捉、絕育、放回」（Trap Neuter Return；縮寫：TNR）的方式長遠控制其繁殖速度，取代人道毀滅，又建議政府應設立收容及領養中心等。

事實上，台灣於 2017 年第一季起實施有關流浪動物的「零人道毀滅」政策，本港整體社會亦對動物權益意識提高，政府應跟隨社會的步伐，推廣TNR政策。既然人道毀滅早受非議，如果政府要劃一野豬、流浪貓狗的處理方式，理應以TNR取代人道毀滅。

更重要的是，雖然野豬不是《野生動物保護條例》定義下的受保護野生動物，但始終屬野生動物，而且是生態鏈中的重要一環。在維持生物多樣性的大原則下，政府不應胡亂捕殺野豬。

無可否認，野豬滋擾個案的確存在，漁護署指去年首10個月接獲679宗野豬出沒或滋擾個案，當中五宗涉及野豬傷人。但是，漁護署前年已經開始為野豬打避孕疫苗及晶片，抑制野豬數目。捕捉、絕育、放回是相對人道的處理方式，政府應進一步推廣政策。

去年，曾經有立法會議員質詢漁護署處理野豬的方式，漁護署透露，野豬絕育及野放的隊伍僅得六人，署長也承認人手可以增加，意味着計劃有尚待改善的地方。根據數據，自2017年避孕及搬遷先導計劃推出至去年12月，當局只為54隻野豬避孕或絕育。政府應該再進一步檢討計劃，以人道的方式控制野豬數目。

署方更須研究問題本因，如果問題是出於城市設計、非法餵飼、區內生境不足，政府就應該對症下藥。例如在城市設計方面，野豬經常到垃圾筒、垃圾站覓食，政府應參考國外例子，改良設計。對於非法餵飼，署方應該嚴加打擊，並鼓勵市民拍片舉報。面對生境不足的問題，署方應因應地區受野豬滋擾的程度，進一步以遷移野豬至較遠離城市的居住環境，減低對居民的影響。

動物有生存的權利，政府亦有責任維持生態平衡，但都市的發展令本港野生動物棲息地不斷減少，影響其生存空間，管治者宜多了解大自然及生物的價值，並在社會中取得平衡。