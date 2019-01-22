《育嬰間設置指引》推出逾十年　政府物業有否跟足規定？

去年年中本港約有28萬名0-4歲嬰兒，育嬰設施有一定需求，不過，不少家長反映育嬰間數量少、位置偏僻、質素參差，即使是政府物業，亦未必有合適的育嬰間。去年香港母乳育嬰協會的調查顯示，89%的受訪者認為香港公眾場所的母乳哺育設施不足夠或非常不足夠。

各政府部門育嬰設備。（來源：衛生署網頁）

參考資料，截至2018年6月30日，沙田區的政府物業當中，合共只有22間育嬰室。港鐵方面，沙田區只有大圍站設有哺乳間，而在沙田區內擁有多個商場的領展，育嬰設施則更為欠奉。沙田區育嬰設施不足的問題積存已久，甚至曾令母親走上街頭控訴，2016年近80名媽媽攜同幼兒聚集於大圍港鐵站，爭取更多哺乳設施。

育嬰間不足令家長及嬰兒外出受到限制，政府應盡其責任，運用公營設施資源，為有需要的母親及嬰兒提供適切的空間。推廣友善育嬰政策不能只靠宣傳，政府須作好榜樣，帶動業界。

事實上，早於2008年年初，政府已向政策局及部門傳閱《育嬰間設置指引》，以鼓勵政府部門加設合適的育嬰間設施。然而，十年過去，有關建設進展相當緩慢，政府亦未全面落實育嬰設備，截至去年六月，扣除醫院管理局的79間醫院或健康中心，政府各部門合共只有207幢物業有提供育嬰間，以去年全港約5.7萬出生人口計，實在難言足夠，當局應交代有關指引的落實進度，並與各部門作良好溝通，盡快增建合規格的育嬰間。

來源：《育嬰間設置指引》

去年特首林鄭月娥於《施政報告》宣布，在一些新落成的政府處所內規定增設育嬰間設施和哺集乳室，並在待售供新商業發展項目（涉及辦公室處所及╱或零售商店、食肆等）之用的土地賣地條件中加入要求，規定必須提供育嬰間設施和哺集乳室。有關政策確為善政，政府應加強監察，並加以檢討現存建築的有關設施供應及質素，填補遺漏。

雖然目前不少私營機構、商場、酒店提供育嬰間，但其質素參差，部分違反2009年屋宇署《在商業樓宇提供育嬰間設施》指引的建議，如未有將育嬰間與廁所分開、欠缺標示、面積過小、配套設施不足等，一些機構更以趟門分隔員工休息室、雜物房、電錶房等作哺集乳室。由於指引並無約束力，屬自願性質，一些舊建築的設備或未完善，在鼓勵商界及民間機構增建適切的設施上，政府還須加大力度。

政府在鼓勵生育、推動母乳餵哺的同時，亦應有充足的配套，除了增設育嬰室外，政府宜加強配套。例如增加軟件支援，開發育嬰室地圖應用程式，並透過教育宣傳杜絕濫用育嬰室的情況。