屋宇署事發前未曾向美麗華酒店發出強制驗窗通知　墜窗責任誰屬？

尖沙嘴美麗華酒店發生墜窗奪命意外，擊斃一名路過的24歲佛山女遊客，警方以涉嫌「容許物件從高處墮下」拘捕清潔女工。對於涉事鋁窗何時更換、何時檢查，酒店是否要求女工打開窗戶清潔等，集團發言人稱沒有補充。事實上，強制驗窗計劃已推行超過六年，但對商業樓宇包括酒店等監管不足，有關當局必須檢討及交代計劃成效，為市民安全把關。此外，酒店管理不善導致鋁窗產生危險，管理者應承擔責任，商業機構應自覺提升設備的質素，保障使用者以及僱員安全。

維修進度緩慢 商業樓宇檢查不足

政府於2012年推出強制驗窗計劃，計劃規定樓齡達10年或以上的樓宇（不高於3層的住用樓宇除外）的業主，如接獲屋宇署送達法定通知，須委任一名合資格人士就樓宇的所有窗戶進行訂明檢驗，並負責監督檢驗後認為需要進行的訂明修葺工程。據屋宇署網頁，有關樓宇包括住用/商住樓宇、商業/工業樓宇等。

計劃開展前，屋宇署指每年會揀選5,800幢目標樓宇進行強制驗窗。不過，計劃推行進度緩慢，截至2018年底，署方共向約9,800幢樓宇發出合共約50萬張強制驗窗通知，即只達到約兩年的目標樓宇數量。

由專業團體、相關非政府機構、物業管理專業人士、區議會及相關政府部門的代表，組成的選取「目標樓宇諮詢委員會」，會為屋宇署提供意見，再由屋宇署揀選目標樓宇，揀選的準則包括窗戶的狀況、窗戶的維修記錄以及窗戶失修的舉報記錄。

據報事發的尖沙嘴美麗華酒店於1948年開業，2007年投資五億元大翻新，翌年年中完成，翻新至今逾10年，並重新命名為「The Mira」，翻查屋宇署網頁資料，未見「The Mira」列於曾收到驗窗通知的樓宇名單內。屋宇署回覆查詢指，事發前並無接獲該酒店窗戶欠妥的舉報紀錄。然而，屋宇署曾指計劃是以「預防勝於治療」的理念，以定期檢驗和維修長遠解決樓宇失修問題，如今署方以未有接獲舉報而自辯，明顯有違計劃原意。而署方的說法更加令人憂心，強制驗窗計劃已經背離原意。《香港01》報道，香港最少48間酒店接獲驗窗通知，當中有五間部分或完全「未獲遵從」通知。

雖然目前署方已向美麗華酒店發出勘察令，限令一個月內委託合資格人士檢查酒店所有窗戶，但在悲劇發生後，署方才作出行動，未免太遲。其實墜窗事故並不罕見，「強制驗窗計劃」推行至今超過六年，申訴專員公署接獲屋宇署沒有妥善執行有關計劃的投訴共有50宗，去年8月公署更稱將主動作出調查。

屋宇署推行計劃不力、進度不佳，甚至面對投訴、知悉問題後亦無及時補救，有機會禍及人命。署方有責任交代及檢討成效，並增加人手跟進商戶驗窗進度，加快私人樓宇的強制驗窗進度。此外，署方應適時更新驗窗標準，並加強宣傳及提醒業主作定期檢查維修。

酒店勿忘管理責任

墜窗不但由政府的監管疏漏而起，商業機構亦欠安全意識，令大眾無辜受害。香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城指，酒店窗戶未必經常使用，他又同意若窗戶長期關閉，螺絲位或會有老化，酒店未必會輕易察覺。既然業界認同酒店鋁窗存在危機，理應頻密檢查。

此外，作為僱主，營運機構應認清其責任，鋁窗等硬件設施屬於機構的管理範圍，失修並非清潔工人的責任，工人卻為意外負上刑責，酒店應盡快交代維修紀錄，並對從事具風險工作的員工提供充足的支援。長遠而言，商業機構應確保工作環境安全，並為員工作培訓及指引，以防同類意外重演。