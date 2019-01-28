千方百計削長者福利　林鄭月娥、羅致光涼薄無極限

政府早前決定把長者申領綜援年齡門檻，由60歲調高至65歲，觸發朝野反彈，當局隨後設立「就業支援補助金」，向受助人補回差額，想不到又弄出「大頭佛」──申領人若不參加自力更生綜合就業援助計劃，或者未有會見社工，每月便須扣減200元。 在各界聲討下，勞福局局長羅致光終於在周一（28日），宣布暫緩扣減200元的安排，事件再次揭露港府刻薄寡恩，對亟需幫助的弱勢群體錙銖必較。

上周六（26日），自詡偏向使用「邏輯語言」的羅致光聲稱，扣減200元只不過是「象徵式懲罰」、「少少代價」；而曾任勞福局局長的政務司司長張建宗為下屬解圍時，似乎亦愈幫愈忙，形容「所謂扣減200元」是鼓勵有關人士就業「站起來」。兩人的言論很傲慢，而且有不恰當前設：60歲至64歲長者應該工作，不工作便是「錯誤」或者「沒有站起來」。

兩位高官月薪大約30萬，即使扣減一半，生活質素不見得就會受損，但對每月領取1,060元「就業支援補助金」的長者來說，200元佔這個金額超過18%，肯定不是「象徵性」。張建宗和羅致光不覺得自己涼薄，反而大條道理為措施辯護。他們的問題在於不懂得易地而處，一味從政府的角度思考，未有考慮弱勢人士的迫切需要。

立法會議員邵家臻（社福界）便很形象化地指出官員的弊病，他說：「（對一個紙皮婆婆來說）6毫子先係一斤紙皮，200蚊要執330公斤，即係4個邵家臻先有200蚊，可以想像200元嘅幾咁重要、幾咁沉重嘅一件事」。

在香港這個發達社會，街上仍有不少長者「執紙皮」。（資料圖片／林若勤攝）

同樣值得留意的是，港府以住戶入息中位數的一半界定貧窮人口，現時單人住戶月入4,000元以下，便被視作貧窮。在新制度下，如果60-64歲的健全長者綜援受助人未獲特別津貼，所得金額只有3,585元，即是已經活在貧窮線之下，如果還要像羅致光般向長者開刀，實屬苛刻。

一直以來，香港被稱為「資本家天堂」和「福利沙漠」，有著與經濟發達程度不相稱的低福利，這早已為人詬病。可是，在聲稱與民「同行」的林鄭月娥治下，港府不見得想調整不合時宜的管治思維──美國傳統基金會連續25年把香港評為「全球最自由經濟體」的消息傳出後，財政司司長陳茂波忙不迭歡迎這個評價。許多有識之士其實早已指出，香港的經濟自由是以基層福祉為代價的，經濟愈自由，剝削愈嚴重，倘若港府繼續沉醉於這種排名遊戲，社會不公勢必持續下去，到頭來損害社會穩定。

林鄭2017年競逐行政長官時，主打「同行/ WE CONNECT」的口號。（資料圖片／李澤彤攝）

事實上，無論是提高長者綜援申領年齡，還是拋出扣減200元方案，兩項措施均暴露港府不恤民命，執意固守慣性剝削弱勢的管治思維與價值原則。羅致光今次擱置扣減200元方案，很難說是從善而流，而是在民意反彈下不得不讓步。未來，各界還要繼續向當局施壓，迫使對方取消提高長者申領綜援年齡門檻的決定。