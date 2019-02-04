戲院發展仍欠長遠規劃　問題豈止「跨境賀歲」？

每逢新春，本地電影院線均會迎來旺季， 不少市民均會選擇觀看電影作賀年活動。不過，本地人口與戲院比例遠遠落後世界，部分地區更鬧「戲院荒」，導致市民須無奈「跨區賀歲」。歸根究柢，本港電影院數目低下，源於政府缺乏宏觀規劃，並將電影院「生死」全盤交由市場決定；香港寸金呎土，電影院線經營環境困難，即如本港最大規模的The Grand Cinema，最近亦宣布在租約期滿後結業。如此景況，根本未能便利市民享受影視娛樂，更遑論促進本地電影業發展。

從以下幾項數字，可以看到香港戲院的「式微」：據立法會前年發表的文件，香港的戲院數目在過去二十多年大幅下降，由1993年的119間縮減至2017年的53間，同期電影院座位數目亦從約122,000個減少至約39,000個；而且，據機構《World Cities Culture Forum》所蒐集的資料，香港每100,000人口的電影銀幕數目（引用數據為2016年的2.8個）均遠遠落後其他亞洲城市，如台北（7.9個）、首爾（5.8個）、深圳（4.9個）及新加坡（4.2個）等。

來源：立法會文件

更甚者，現時香港18區並非全部均設有戲院設施，除了大埔一向被視為「戲院荒漠」，苦等多年才於今年獲戲院進駐，深水埗一樣苦無區內戲院，撇除了位於九龍塘又一城及荔枝角D2 Place內的戲院，勉強能按分區定義計算為深水埗戲院，該區須待今年中才能「真正」迎接區內首間戲院，故市民須跨區「睇戲」乃為常事。

雖然近年繼續有新戲院於不同區份落成，但同時亦有不少戲院結業。畢竟，香港地價及租金昂貴，本地戲院營運備受壓力，大多位於商場內的院線均須承受高昂租金；加上戲院所佔空間龐大，相對盈利以至承租能力或未能與一般商舖相比，對不少商場業主而言，將戲院空間改租予多間商舖或許更有利可圖，故近年不少戲院均在租約期滿後無法續租，著名例子有UA時代廣場戲院，它於2013年不獲續約後，其原址地下至二樓舖位均以「天價」租予不同時裝名店，有指兩者月租金額相差過千萬；雖說前者在兩年後重新進駐同址的12至14樓經營至今，但其例子足見本地影院的營運壓力。此外，市區地皮重建潛力高，諸如豪華戲院般的傳統影院也被發展商申請發展成商廈用途，可料類似戲院只會於未來繼續減少。

九龍站圓方The Grand Cinema將營業至下月28日。（侯彩琳攝）

目前戲院匱乏，以至經營欠穩，無非因為政府過去將戲院規劃全盤交由市場力量決定所致。在1970年代，當時政府曾一度規定區域發展中必須設有戲院，更於「土地利用計劃書」指引中，定明須為每1,000人提供38個戲院座位，政府亦時有拍賣非工業用地供興建戲院；若按當時標準，以2017年數據計算，除了油尖旺較為「理想」（即每1000人能享用31個座位），其他17區均距達標仍欠最少六成半的座位數目。惟在1990年代，政府重新定義電影院為商業娛樂設施，而非文化及康樂設施，故不會在規劃標準中列明供應標準，更多院商須在大型商場內租舖設院，埋下了日後須與其他商場活動直接競租的種子。至今，面對有議員質詢會否考慮重列戲院為文娛設施時，政府依舊回應戲院供應該由市場主導。

資料來源：立法會及政府統計處

舊日戲院的規劃標準或許不合時宜，但由市場主導戲院供應絕對問題繁多。除了戲院數目不足的問題，目前市場生態更會淘汰小型院線，能「生存」下來的只有承租能力較高的大型連鎖院線，導致市民再沒有不同階別的戲院選擇；另外，為應付營運開支，各大院線更有誘因分配更多場次予賣座大片以提升收入，變相分薄中、小型電影的上映機會，港產片絕對深受其害，長遠定必影響本地電影業發展，故政府有必要扶助戲院穩定發展。

高先電影有限公司（Golden Scene）創辦人曾麗芬（右）指出，商場較傾向把戲院租給有經驗及規模的集團營運，由於他們能應付較高昂的租金。（資料圖片 / 黃國立攝）

平情而論，政府並非完全袖手旁觀，港府已計劃在啟德及沙田兩幅商業用地內加入土地契約條款，規定發展商須提供一定數目的戲院座位，避免戲院與其他商舖直接競租的情況，直接增加其營運的穩定性，方向可取，惟力度仍有嫌不足。在短、中期內，政府大可增大目前計劃的力度，於未來更多商業拍賣地內加入相關條款；而長遠來說，政府須從速研究重新將戲院納入規劃標準，並制定切合目前社經狀況的戲院座位與人口的比例，徹底地鞏固戲院、甚至整體電影業的發展。