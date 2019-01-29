引入英聯邦醫生呼聲高　醫生業界聽到嗎？

醫生組織「杏林覺醒」成員黃任匡及醫管局前主席胡定旭先後表態，支持引入英聯邦醫生，緩解醫護人手不足的燃眉之急。對於這個呼聲及其深層次的意義，一直抗拒放寬執業門檻的醫生業界，聽得清楚嗎？

隨流感高峰、醫院爆滿，恢復引入英聯邦醫生的呼聲，近日愈來愈多。不少人認為，既然在1997年前英聯邦醫生在港執業也沒有問題，不見得質素參差，恢復舊制理應切實可行。

在理念上，引入外地醫生以補香港醫護人手之不足，實為正確之舉。但是否要獨讓英聯邦醫生豁免執業試，而不包括其他高水平地區的醫生，這一點宜慎重考慮。回溯歷史，必須先知道為甚麼在1997年，香港要取消英聯邦的免試資格。

醫管局前主席胡定旭表示，政府可考慮恢復免試承認英聯邦醫生資歷，紓緩目前公立醫院醫生的「人手荒」。（資料圖片）

香港醫生資格由英國決定

首先要釐清的是，並不是所有英聯邦地區的醫科畢業生，都可以自動在香港執業。眾所周知，英聯邦包括多個英國前殖民地，部分的醫學發展水平未必很高，甚至遠低於香港。如果凡英聯邦的醫生都能在港執業，應該早已引起社會不滿。

其實，根據回歸前的《醫生註冊條例》第7條，共四類人可以在港執業：

香港醫學學位持有人 英國、愛爾蘭或認可英聯邦地區的醫學學位持有人 執業學位持有人 醫學學位與香港互不認可，但獲英國醫務委員會承認註冊資格

除了執業學位之外，其餘三種資格都取決於英國醫務委員會（GMC）。例如，香港大學醫學院的醫學學位，是沿襲香港西醫書院以前獲得GMC的認可；香港中文大學醫學院在1980年代成立後，亦要向GMC申請認可學位；又例如，「認可英聯邦地區」，根據第2條的釋義，指的是獲GMC認可。

臨近1997年，香港積極去殖民地化，連帶醫生業界也要檢討這個註冊做法。除了在名義上不再依附英國的權威之外，時任香港醫務委員會主席麥列菲菲亦舉出多個實際原因，包括香港有常見的疾病及社會處境，英國的考核標準未必適切；GMC若有任何改變，香港都要隨之配合，實際應用上有一定難度等。

於是，立法會修訂《醫生註冊條例》，英國、愛爾蘭或英聯邦地區的醫生不可自動獲得執業資格，須先通過香港醫委會的執業試。

回歸前的《醫生註冊條例》第7(1)(b)條，列明認可英聯邦地區的醫科學位持有人可在港免試執業。

1997年修訂《醫生註冊條例》時，梁智鴻反對讓已負笈英國的醫科生將來豁免執業試，並否認這是醫生業界的保護主義。（資料圖片／翟睿敏攝）

不宜有不公平觀感

除了香港醫學自主之外，修例背後還有另一個社會因素：中國醫生的認可問題。

過去多年，部分在中國習醫的人南來香港，有的成為社團醫生，有的始終不獲認可。除此之外，亦有部分香港人會北上學習，取得醫學學位，但他們回港後仍要另考執業試，與從英國或英聯邦地區回來的醫科畢業生，待遇大不同。

雖然政府在回歸時修改《醫生註冊條例》，令「英歸派」不再享有豁免資格，但由於緩衝期至2002年，助修例前已負笈海外的醫科生順利過渡，在那幾年之間，社會上不時有「中歸派」發起示威，埋怨政府差別待遇、歧視中國醫生云云。

多年過去，英聯邦醫生自2002年起不再免試執業，外地醫生來港考牌的人數持續偏低，加上兩間大學一度削減醫科生學額，及求診人數節節上升，多個因素夾擊之下，香港社會再次出現引入英聯邦醫生的呼聲。但是，如果要走這步，當年的考慮因素，其實至今仍然成立：(1)如何保持香港醫委會的專業自主，而非將執業資格的決定權交給英國GMC？(2)如何回應中國甚至其他地區醫生的訴求，不至有不平等待遇的觀感？

有醫生組織發起申訴大會，向當局表達訴求。（資料圖片／林若勤攝）

醫委會早應主動改革

其實，社會有聲音支持引入英聯邦醫生，展現出的是對他們的醫學水平和GMC有信心。說到底，這應該是一個擇優而錄的決定，而非單以地域出身作為豁免準則。若然如此，正如《香港01》曾多次指出，香港最應該做的是仿效新加坡做法，設立一個豁免資格清單，豁免高質素醫科院校的畢業生。這份名單以醫學水平為客觀考慮標準，不是凡英聯邦地區、凡GMC認可的，香港就必須認受，內地院校是否合乎資格，亦作公平衡量。而豁免外地醫生的執業試，不必然會拉低香港醫療水準，關鍵還看豁免資格如何制定。

歐美不少醫學名校，比起香港的還要水準高一截，但即使他們願意來港執業，也要再考執業試，這是當前制度的不合理之處。若然醫生業界願意主動改革，既可保留自主權力，親自制定豁免清單，亦可一洗多年以來的保護主義污名，以示他們歡迎全球醫療人才。對社會及對業界，都有利無害。