孟晚舟是貿戰籌碼？美國司法部高調起訴華為　或成特朗普談判顧慮

中美貿易戰迎來關鍵一周，中國副總理劉鶴率領的代表團已於美國時間周一（28日）抵達華盛頓，準備明起一連兩日（30及31日）與美方就經貿問題進行高級別磋商。但談判前夕，美國司法部突然宣布，正式起訴華為及其首席財務官孟晚舟等涉詐欺、竊密等23項罪名，並向加拿大尋求引渡孟晚舟，由於時機太過巧合，再惹來美國有意把華為案作為談判籌碼的懷疑。

美媒指檢控華為對貿戰談判「蒙上陰影」 官方切割兩者關係

劉鶴抵華盛頓的同一日，美國司法部周一（28日）宣布起訴華為及孟晚舟合共23項罪名，當中紐約檢察官提出13項刑事控罪，指華為、孟晚舟及其員工多年來在伊朗的業務欺騙多個全球銀行及美國政府。其餘10項控罪，由華盛頓州指控華為兩間子公司，從T-Mobile盜竊電話測試機器人Tappy的資訊，甚至向成功竊取機密的員工發放獎金。

由於時間實在太過巧合，多家美媒都揣測特朗普政府欲以華為、孟晚舟作為中美談判籌碼，其中，美國廣播公司ABC質疑事件能否稱為「巨大的巧合」，指事件為中美貿易談判帶來不穩因素；《華爾街日報》則形容司法部起訴華為，將為貿易談判「蒙上陰影」。

官方目前切割華為案與貿易戰的關係，美國商務部長羅斯強調，起訴華為是執法行動，不影響即將舉行的貿易談判。但他亦提到中國企業多年來違反出口管制法，會盡全力阻止無視美國法律的行為。

美國司法部周一（28日）宣布起訴華為及孟晚舟合共23項罪名，美媒揣測將為貿易談判「蒙上陰影」。（路透社）

紐時形容5G是「軍備競賽」 只有一個贏家

華為作為5G技術領導者和中國第1大手機品牌，公司及其首席財務官被刑事起訴，就算非貿易戰談判的關鍵，也肯定會成為中美科技競賽的磨心。

《紐約時報》日前的報道就相當坦白，指特朗普政府認定全球正進行新的「軍備競賽」，又形容這場競賽只有一個贏家，「哪個國家主宰5G，就能在這個世紀享有經濟、情報和軍事優勢」，因此過去一年，美國軟硬兼施地向盟友施壓，阻撓華為等中企參與5G建設。

眾所周知，中美談判除圍繞貿易問題，其另一目標是要打垮「中國製造2025」的強國夢，遏制中國科技特別是5G領域的發展，如果說華為在中美談判不佔一個角色，相信大家都會感到出奇。

中國副總理劉鶴已抵達華盛頓，周四（31日）次日談判將與美國總統特朗普會晤。（視覺中國）

美企業績欠佳，特朗普更急於尋求貿易協議

特朗普將在周四（31日）與劉鶴會晤，白宮發言人稱會上將討論為美國尋求更大程度的市場准入。當然，華為案會否納入會議討論內容，甚至成為貿戰談判的籌碼，大家不得而知，但特朗普去年12月曾稱，「如果有利於國家安全或有助與中國達成貿易協議，他可能對孟晚舟一案進行干預」，有如此往績可尋，縱使他干預司法部的可能性不大，但美國把華為視為籌碼的可能性不能抹殺。

從另一角度看，美國司法部在中美談判前夕起訴華為，反而是特朗普在貿戰談判中的顧慮，原因是目前美國的麻煩可不少，包括華府「停擺」還未完全解決，當地企業新一輪業績欠佳也令美股一片哀號，向來視美股向上為「政績」的特朗普，自然更急於與中國尋求貿易協議，對中國來說則是好消息。

加上，華為每次在外地遭遇麻煩，中國官員都會高調力撐，若司法部最終能成功檢控華為，甚至發生孟晚舟入獄等後果，中國隨時將事件上升至國家層面。如果中國要求美國撤控華為才答應簽署貿易協議，相信最「頭痕」的會是特朗普。