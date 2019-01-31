聯儲局六周後轉軚放鴿　縮表步伐或調整　締造投資者喘定空間

聯儲局一如預期按兵不動，於當地時間周三（30日）議息後宣布維持利率不變，聲明刪去「漸進加息」的措辭，轉而表示對未來利率行動保持「耐心」，並暗示資產負債表的收縮路徑具靈活性，與六周前的加息立場相比，出現了明顯的鴿派轉變，暫時穩定市場情緒。 聯儲局今次又特別另發聲明，提及市場關注的縮表問題，指局方準備在有必要時「調整資產負債表的規模和組合」。聯儲局主席鮑威爾會後亦表示，正評估縮表計劃，不希望縮表造成市場動盪，至於何謂合適的資產負債表規模，則未有評論。

鮑威爾言論偏鴿或為安撫市場

鮑威爾在議息後見記者，表述終於由之前的「離地」轉為較貼近市場狀況，一是肯定美國經濟前景，同時承認全球經濟放緩，表達了對貿易前景的擔憂；二是承認加息理由有所減少，儲局未來加息的可能性下降，貨幣政策取態將取決於經濟數據，特別是通脹指標；三是承認華府破紀錄長逾一個月的局部「停擺」將衝擊第一季美國GDP增速，但料第二季會重拾增長。

當然，鮑威爾的言論偏鴿，或是受壓於美國經濟基本面不佳和通脹下行的壓力。另外，也可能是為了安撫近期震盪的金融市場，以及由於政府「停擺」令經濟數據處於「空窗期」，在數據缺乏下，寧願採取保守態度，也避免決策失誤。

聯儲局主席鮑威爾會後表示，正評估縮表計劃，不希望縮表造成市場動盪。（視覺中國）

最終資產負債表規模或較之前預期大

鮑威爾早前形容縮表已進入「自動駕駛」（autopilot）模式，表明不會減慢縮表速度，言論可謂嚇怕市場，引發市場流動性縮減的憂慮。而周三發布的特別聲明，談到有關縮表的取態，指「若未來經濟的情況，需要寬鬆的貨幣政策，且單靠調整調整利率都無法解決，聯儲局會準備好使用任何工具，包括調整資產負債表的規模和組合」，可算是「臨崖勒馬」。

不過，何謂合適的資產負債表規模呢？以下給一些參考數字，2008年金融海嘯前夕，聯儲局資產負債表規模不到9,000億元（美元‧下同），但其後三度推出QE（量化寬鬆）向市場注資，令資產負債表擴張，至2015年規模已增至約4.5萬億元。聯儲局2017年開始縮表計劃，一年時間便縮至4萬億元，而美國在2017年亦定下目標，希望在2022年前將資產負債表縮減至2.5萬億元以下。

今次議息會議後，聯儲局暫維持每月500億元的縮表速度，值得注意是，聲明當中亦提及，官員同意「銀行準備金供應充足」，這意味著即使縮表計劃繼續進行，聯儲局資產負債表或會保持著可觀規模，市場普遍預期是高於前年定下的2.5萬億元，但對於規模應有多大，鮑威爾在記者會就不願給出指引。

美國聯儲局暫時維持每月500億美元的縮表速度。（路透社）

市場先過一關 焦點將回到貿易談判和華府停擺

總括而言，聯儲局今次的鴿派聲明，雖然是市場預計的變化，未讓人感覺出乎意料，但起碼在縮表問題上給予了市場信心。讓投資者情緒在全球經濟放緩的憂慮下，暫得以暫時喘定。

聯儲局議會議後，投資者聚焦點預計將回到美中、美歐、美日等貿易談判，貿易談判的進展仍然會主導今年市場走向，另外是美國共和黨和民主黨就美墨邊境圍牆經費的爭拗，能否在三周政府臨時重新運作期內得到解決，以及英國脫歐進展等事件。