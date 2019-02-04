Facebook利誘青少年裝app收集數據　單靠社交媒體自律並不足夠

1月30日，美國科技網站TechCrunch披露，Facebook自2016年起通過向13至35歲的年輕用戶每月支付20美元，換取對方安裝名為「Facebook Research」的應用程式，這家社交媒體接着便可截取相關人士的訊息、照片、電郵、數據用量、搜尋和網購紀錄等。 還記得在去年，Facebook遭踢爆容許政治數據分析公司「劍橋分析」，取得數以千萬計用戶的個人資料，揭示它在保障用戶私隱方面上的短板，而最新的私隱醜聞，則反映Facebook仍未汲取教訓，理應受到批評。

Facebook過往曾推出名為「Onavo Protect」的應用程式，但由於後者違反蘋果公司禁止蒐集用戶資訊的私隱政策，結果遭到下架。Facebook Research則是「靈活變通」下的產品──由於用戶安裝了企業開發者證書，成功規避蘋果的私隱政策（*TechCrunch爆料當日，蘋果吊銷了Facebook 的 iOS企業開發者證書。）

繼去年的「劍橋分析」事件後，Facebook今次又再被指不當處理用戶個人私隱。(路透社)

看Facebook高層的回應，這家科技巨擘顯然不覺得自己有錯。營運總監桑德伯格（Sheryl Sandberg）便聲稱，使用Facebook Research的人士知道自己在做什麼，而且是同意「賣」資料給Facebook，兩廂情願，因此沒有問題。

問題是，分析Facebook的操作手法，很難認為當中不存在問題。它辯稱未滿18歲的用戶在下載程式前，必須取得家長同意。不過BBC記者以「14歲男孩」的身分參加測試，結果成功下載程式，過程中根本沒有收到提供「父母同意書」的要求。 倘若未成年網民想取得20美元零用錢，他們可能在未經深思熟慮的情況下，把個人私隱「賣」給Facebook。

桑德伯格聲稱，使用Facebook Research的人士知道自己在做什麼，而且是同意「賣」資料給Facebook，因此沒有問題。 (視覺中國)

另一方面，用戶安裝Facebook Research時，還要安裝所謂「根憑證」（Root Certificate），Facebook憑此便可持續收集所有傳送自用戶手機的資料。問題在於：用戶簽署同意書時，是否接受這家社交媒體無止境地收集他們的數據？用戶是否清楚知道，Facebook將怎樣運用那些資料？如果資料洩露，又該怎樣處理？

去年4月，Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）出席國會聽證會、就「劍橋分析」事件接受質問時，曾承認在保護私隱方面做得不夠，向公眾道歉。 可惜的是，縱然這位科技界才俊說了許多堂而皇之的話，但實踐起來，卻沒有顯示出應有的承擔，難免令人憤慨。

2018年4月10日，朱克伯格出席國會聽證會，神情嚴肅。（路透社）

互聯網已經深刻改變人類生活，拒用社交媒體顯然是不切實際的。但與此同時，我們亦要認識到，「劍橋分析」和「Facebook Research」兩件事證明社交媒體確實隱藏了太多私隱陷阱。

要填補私隱漏洞，社交媒體自律是必不可少的，但這還是不夠。正如「01觀點」曾經指出，我們應從司法和教育兩方面着手：一方面限制社交媒體所能搜集的資訊、規管其使用與轉售途徑；另一方面要提高用戶有關保障私隱的意識，令他們充分了解使用平台背後可能承受的風險。