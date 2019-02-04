美國非農就業數據亮眼　排除聯儲局年內再加息仍過早

美國新增職位數據再次令市場驚喜，非農就業1月份新增逾30萬個職位，遠勝市場預期。雖然勞動參與率上升、工資增速略有放緩，但通脹仍有潛在上行壓力，若經濟數據持續向好，不能排除早前「轉鴿」的聯儲局會重新審視其加息路徑。

就業數據穩健 「停擺」令失業率上升

美國政府「停擺」35日創下歷史最長紀錄，但美國1月份非農就業數據仍然亮眼，新增30.4萬個就業職位，遠超市場預期的16.5萬，反映政府關門對就業增長沒有明顯影響。增加的就業崗位中，以休閒和酒店業表現最好，貢獻7.4萬個新增職位，料1月美國有關消費支出的數據亦會向好，支撑國內經濟。

失業率則略受「停擺」影響，一項用於計算失業率的調查中，政府僱員在休假期間會被視為臨時解僱，把1月失業率推高至4%，略高於市場預期的3.9%。不過，連同12月份錄得失業率3.9%，失業率已經連續11個月在4%或以下。

整體來說，非農就業數據1月份表現強勁，反映美國經濟基本面仍然穩健，故不可排除2019年聯儲局仍會繼續加息。有分析亦指，聯儲局1月議息放緩加息步伐屬過早，錯估了美國經濟形勢。

受停擺影響的聯邦僱員可能會被納入失業人口。圖為有聯邦政府人員在華盛頓上街要求結束停擺。（路透社）

通脹取決勞動力上升空間及薪資增速

美國上月勞動參與率為63.2%，微升0.1個百分點，高於預期的63%，並為2014年以來最高。其中，25至54歲人口的勞動參與率上升速度較快，升至逾65%水平。

勞動參與率是用作觀察16歲以上人口的工作情況，有工作意願（即就業人士和還在找工作的失業人士）屬勞動力，退休、學生或家庭主婦等屬非勞動力。數據顯示，1978至2013年期間，美國勞動參與率都在63%之上，但過去數年都在40年來低位徘徊，即使上月數字現輕微上升，通脹壓力仍取決於勞動參與率未來的上升空間。

另外，1月份薪資增速放緩，平均時薪較12月份僅增加0.1%，不及市場預期的0.3%，亦遠低於12月份月升0.4%，可能與新增就業數據強勁、勞動力供給增加有關。

雖然上月薪資增速放緩，但按年增速仍高達3.2%，加上目前失業率處於低位，企業面對招聘困難，可能有提高薪資的壓力，意味通脹也有上行壓力，即聯儲局仍有一定加息空間。

聯儲局主席鮑威爾上月在議息後記者會上表示，下次加息時機完全取決於經濟數據表現，其中，通脹將是一個重要的考慮因素。（路透社）

留意聯儲局會否重新審視加息路徑

另外要留意的是，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）上月在議息後記者會上曾提及，「下次加息時機完全取決於經濟數據表現，其中，通脹將是一個重要的考慮因素。」事實上，聯儲局上月受到政府「停擺」影響，較難收集經濟數據，寧可在加息路徑上「以不變應萬變」，但若果國內經濟數據持續向好，通脹又重新面臨上行壓力，不能排除聯儲局會改變態度，重新審視其加息路徑。