安達臣首置盤擬引私人參建　困難重重政府宜三思

行政長官林鄭月娥於2017年宣布推行港人首置上車盤計劃，並為之預留一幅位於觀塘安達臣道的地皮，惟至今仍未聞其發展詳情；直至最近，運輸及房屋局局長陳帆於電台訪問透露，政府初步不排除以拍賣方式出售該幅土地，並由私人承建商參建的可能，務求更快將單位推出市場。無疑，房委會已然身兼興建公屋、居屋之任，政府有需要「外判」首置盤發展工作予第三方處理。不過，私人參建資助房屋的問題前車可鑑，政府不宜輕舉妄動。

政府計劃於安達臣道地皮興建過千首置單位，惟稱「推售有關用地及建築工程需時」，估計須在數年後方能推出市場預售。運房局局長陳帆最近接受電台訪問時指出，在房屋供應緊絀下，政府會考慮任何能加快住宅單位出售的安排；故在市建局、房協及房委會之外，他認為讓私人承建商參建亦無不可。

運輸及房屋局局長陳帆接受《商台》電台專訪時指，如透過拍賣形式出售土地，私人承建商亦可參與。（資料圖片）

誠然，房委會興建資助房屋動輒需要四至五年，效率的確未盡人意。有前長策會成員曾估計引入私人參建可將興建居屋年期減至三年。其實私人參建資助房屋並非新事，房委會於1970年代尾分別推出「居者有其屋計劃」及「私人參建計劃」，後者正是以招標方式將土地出售，中標的私人發展商須以符合政府所訂規格興建住宅單位；房委會亦會全數購回相關單位，並以資助價格出售予合居屋申請資格的人士。有學者統計，在2002年停建居屋前，政府共透過私人參建提供了接近十萬個居屋單位。

可是，私人參建居屋的質素卻難以確保。過去私人發展商所建的居屋質素廣受批評，皆因政府保證以特定價格全數購回發展商單位，發展商因而毋須憂慮其銷售情況，故扭盡六壬節省興建成本，導致犧牲住宅質素。當然，政府的確可藉加緊監管工作來確保單位規格，惟相關工作須動用更多人力成本，不但廢時失事，抵消私人參建所帶來的效率之餘，甚至會為房委會帶來額外財政負擔，前任運房局局長張炳良正因如此理由，在其任期內判斷私人參建難以加快或增加資助單位供應。

特首林鄭月娥在施政報告推出港人首置上車盤，並於安達臣道一幅地皮作為試點（紅圈），該用地面向安達邨、寶達邨及秀茂坪邨。（梁鵬威攝）

再者，私人發展商非為「善堂」，其決定始終基於可得利潤的多寡，而監管單位質素卻必定增加項目發展成本，從而減低發展商參建的誘因，兩者之間的張力實在難以平衡。陳帆以加快供應為由，指私人參建值得考慮，卻沒有好好回應箇中種種問題，實在難以服眾。政府若執意引入私人力量，必須向公眾說清能如何解決以上困難。

平情而論，房委會處理未來公營房屋興建已忙得不可開交，由第三方協力興建首置盤的確有助推進計劃進程。但私人發展商參建資助房屋問題昭然若揭，更遑論公私營合作在目前政治氣候下定必爭議不斷，社會強烈反對將會影響首置單位的供應速度，最後只會得不償失。

林鄭構想的「港人首置上車盤」填補居屋及私樓之間的供應。（林鄭月娥政鋼圖片）

要處理上述矛盾，將首置計劃交由房協發展絕對為最理想的安排。房協作為受資助的獨立法定機構，一直與政府緊密合作，為社會提供不少質素不俗的資助房屋單位，與之合作自然能減低「官商勾結」之疑，並能借其行之有效的合作框架，有效確保首置單位的質素，甚至諸如銷售及審查申請等工作也能由房協一力處理，大大減輕房委會的財政及行政的壓力；況且，房協一直指「無地建屋」，下一個房屋項目最快也要在二至三年後推出，相信房協絕對具餘力處理安達臣項目；最後，首置發展計劃始終有利可圖，與由私人發展商投標發展相比，由房協賺取盈利可增加其財政力量，間接促進其日後的資助房屋興建，無疑對社會更具裨益。

既然將首置發展計劃交由房協處理能「一石多鳥」，又何須「勞煩」私人發展商操勞呢？