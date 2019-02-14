禁電子煙「唔湯唔水」　全面禁煙才是王道

食物及衛生局周三（13日）向立法會提交《2019年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例草案》文件，建議禁止將另類吸煙產品，即電子煙、加熱煙進口香港。未來旅客不可攜帶電子煙進入香港。一旦違例，最高可被判罰五萬元及監禁六個月。 不過，食衛局局長陳肇始翌日表示，條例草案規管範圍並不涵蓋擁有、吸食電子煙及加熱煙，實際上是「禁售不禁食」。不難看出，政府的決心並不足夠，當局應以公共衛生為最高考慮，不單禁止電子煙，還要逐步取締傳統香煙。

必須指出，政府對電子煙禍害的認識，似乎存有誤差。例如特首林鄭月娥去年出席立法會答問大會時，形容電子煙「禍害較少」（less harmful）。言下之意，她似乎暗示電子煙比傳統香煙「好些」。事實果真如此？

「電子煙」無益健康，是無可爭辯的結論。去年八月，立法會秘書處資料研究組發表題為《電子煙及加熱煙草產品對健康的影響》的報告，指出「心血管病患者如接觸到含有尼古丁的電子煙氣霧，很可能會增加病發風險 」、「曾有兩個項目研究電子煙使用者的生物標記數據，結果發現其丙烯醛（對呼吸道構成濃烈刺激的化學物）水平與非吸煙人士一致」。

電子煙對健康造成的禍害，絲毫不比傳統香港為小。(資料圖片)

報告清楚揭示電子煙的禍害，當局如今推出條例草案，算是回應了禁煙人士的訴求。然而，單從草案只是「禁售不禁食」來看，政府根本沒有足夠魄力擴大打擊面，從而推動禁煙大業。

「01觀點」早就指出，禁絕電子煙僅為第一步，當局未來還要制訂禁煙藍圖。根據政府統計處去年三月公布的《主題性住戶統計調查第64號報告書》，在2017年，習慣每日吸煙的人士多達620,600，當中吸食香煙者佔了99.1%，吸食「其他煙草產品種類」和「電子煙」的人士分別僅佔0.6%和0.9%。邏輯上，如果政府以維護市民健康為由，禁制電子煙，它沒有理由不禁止有更多人吸食、因而帶來更大公共健康風險的香煙。

政府禁電子煙只是第一步，長遠而言要全面禁煙。(資料圖片)

無可否認，香港吸煙人士為數眾多，劃一禁煙是不切實際的，因此我們只呼籲當局按部就班地施行。在這方面，俄羅斯的例子便頗有參考價值──2017年年初有報道指，該國衛生部門提議，禁止2014年或之後出生的新一代吸煙，即使他們長大成人，禁煙計劃仍會繼續，希望到了2050年，俄國吸煙人口僅剩少數。這樣做既不會對現有煙民造成過多不便，又可從幼童階段杜絕潛在煙民，算得上雙贏。

另一方面，本港亦可逐步擴大禁煙區，增加現有煙民「吞雲吐霧」的難度，杜絕「火車頭」。目前，不丹、蒙古、哈薩克等國已禁止民眾在公眾地方吸煙；日本亦有「路上禁煙」條例，規定煙民須在街上的指定「喫煙區」吸煙。

我們明白禁煙肯定會觸動煙民、煙販乃至煙草商的利益，不過從政者必須就涉及公眾利益，特別是公共健康之類的議題把關、劃定底線，不能因阻力而卻步。政府禁止電子煙的手法雖然「唔湯唔水」，但畢竟踏出了重要一步。我們希望當局參考外國例子、展現魄力，制訂並落實禁煙藍圖，逐步把香港打造成一個無煙城市。