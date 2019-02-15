發展商「奪命」樓按計劃橫行　政府介入禁止不宜再等

本港上年末重現負資產個案，為身負高額按揭債務的上車人士響起一鳴警號。近年不少發展商在推出新盤時一併提供樓按計劃，大多以較高按揭成數及免進行壓力測試等作招徠，吸引不少欠缺首期的置業人士申請。然而，不少發展商提供的樓按計劃實為糖衣毒藥，債務申請人最終須承受高昂的利息，甚至於樓市下行時身陷財務危機。不過，樓市歪曲，既有更多市民為求上車鋋而走險，便有更多發展商無懼放肆。政府理應果斷介入，阻止高利率置業貸款橫行無忌。

一般來說，本地銀行為有意置業人士提供按揭計劃，在受金管局規管下，市民於銀行借貸只能申請特定的按揭成數，申請人更須經過嚴格的壓力測試，用以確保銀行體系的穩定。不過，隨着樓市升勢熾熱，金管局因而在過去多次收緊按揭成數，目前樓價為1,000萬以下的物業的基本按揭成數為六成，故有不少市民因難以應付高額首期，只能對上車望門輕嘆。當然，購買樓價600萬以下樓盤的市民可考慮藉按揭保險計劃，將按揭成數提升到八至九成，惟申請人仍須經過官方壓力測試，故購買力有限的市民仍舊無緣上車。

當樓市升勢不止，不少發展商為刺激新盤銷情，有機會自行包辦按揭，藉旗下財務公司另行推出樓按計劃；這些發展商計劃大多以高成數、審批寬鬆作賣點，被俗稱為「呼吸plan」，即意味其申請門檻之低，幾乎凡有呼吸者均能申請，故往往吸引不少未能循一般方法借得足夠按揭的上車客申請。

長實夥利嘉閣推出高成數免壓力測試按揭計劃。右三為長實地產董事郭子威、右二為長實地產高級營業經理封海倫、左三為利嘉閣地產總裁廖偉強。（利嘉閣圖片）

「呼吸plan」始終為糖衣陷阱，只會令購買力不足的市民身陷泥沼，背負沉重債務。其實發展商樓按的申請人始終須付上龐大的利息支出；消委會曾於2017年發表報告，發現發展商樓按與一般銀行樓按的總利息支出竟可相差逾500萬元。然而，發展商樓按計劃不但審批寬鬆，並且不時以「初期」優惠作包裝，如申請者首數年能以優惠利率還款，故市民容易被誤導以致錯估其還款能力，在借款數載過後才驚覺自己身陷險境，惟屆時情況已無力回天。

儘管社會不少聲音已指出「呼吸plan」的危險所在，仍無阻其橫行無道。據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處數據，去年第二季發展商承造樓花按揭比例竟達17.4%，並按年上升接近四成，證明市民越發依賴發展商樓按上樓。這趨勢固然源自於極其扭曲的置業意識形態，市民既因生活所逼而不惜孤注一擲，藉靠發展商高利貸上車，同時亦因迷信樓市天天向上，期望日後可在物業升值後，能向銀行申請轉按脫險。

在消委會在最新一期《選擇》月刊中，比較62個樓按計劃，發現部分「發展商按揭」的總開支，隨時較一般銀行按揭高5成。（江智騫攝）

然而，這種置業博奕難言理性，隨着本港經濟前景漸見不明，樓市只會愈見不穩，「呼吸plan」上車客既是擁有物業，亦是背負「計時炸彈」，債務危機只會一觸即發，而去年尾的負資產個案亦已反映其危機的所在，政府必須盡快介入。

發展商放高利貸予市民買樓，顯然是為榨盡其最後一分的購買力；然而，政府過去試圖靠控制放貸予地產商，藉對銀行的信貸風險管理，嘗試「間接」控制地產商高成數樓按。但事實是，大地產商財力豐厚，根本難以藉此抑制其放貸行為。與其聚焦地產商身上，政府更應着力監管財務公司。金管局過去以只監管銀行體系為由，一直拒絕規管財務公司，惟這是最直接有效的途徑以控制不負責任的置業高利貸；而且，一旦有更多置業人士斷供，所造成的壞帳始終會對銀行體系產生影響，故金管局絕對有理由介入監管私人放貸行為。為市民、甚至整個銀行體系着想，金管局必須防範未然，盡早研究規管財務公司提供樓宇按揭。