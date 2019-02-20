左翼的平等、公義願景　何以被抹黑、貼標籤？

過去兩星期，美國總統大選的前哨戰已經悄然掀起序幕。民主黨多人宣布參選，矢言要拿下共和黨特朗普的總統寶座。 然而，為甚麼多名民主黨參選人不約而同，被貼上「社會主義者」的負面標籤？

距離美國2020年總統大選，尚餘20個月左右。執政的共和黨顧忌總統特朗普，各路人馬暫且按兵不動；在野的民主黨則多名熱門人選先後揭竿，包括上屆希拉里勁敵桑德斯（Bernie Sanders）、資深參議員沃倫（Elizabeth Warren）、新星賀錦麗（Kamala Harris），盛傳前副總統拜登（Joe Biden）亦會落場。

值得留意的是，包括沃倫、賀錦麗等在內的民主黨參選人，立場都相當左翼。所謂左翼，在政治理論的語境中，即強調社會平等的一群，他們主張財富再分配；與重視自由、抗拒政府干預市場右翼相對。

沃倫曾在哈佛大學法學院任教，與前總統奧巴馬份屬老友。（美聯社）

民主黨參選人被批「社會主義」

美國民主黨向來立場偏左，今次選情特別的是，不只是參選人幾乎所有都立場偏左，而且他們並非溫和的左，而是相當徹底的左。舉例而言，沃倫最廣為人知的，莫過於她提出向資產5,000萬美元或以上的民眾，每年開徵2%「富人稅」；資產10億美元或以上的，稅率提高至3%。根據沃倫的估計，將會有7.5萬個美國富豪家庭要交稅，庫房平均每年增加2,750億美元，相當於總稅收的8%。

此外，沃倫、賀錦麗等多名參選人，均支持黨友奧卡西奧科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez，常被稱為AOC）提倡的綠色新政為例。原為桑德斯支持者的AOC去年躋身眾議院，並以美國在2050年達到淨零碳排放為目標，提出多項看似「激進」的主張，包括大舉投資可再生能源、全面棄用化石燃料、以電動車淘汰燃油汽車、盡可能以高鐵代替飛機航線等。綠色新政主打環保，但顯然要政府積極介入自由市場的運作，不難想像，它引來右翼的反擊有多大。

面對民主黨左翼的群起而攻之，共和黨不少人批評是「社會主義」。特朗普在2月上旬發表國情咨文時，亦特別提到「美國永遠也不會是社會主義國家」，顯然是衝着左翼的挑戰者而來。雖然AOC未夠年齡參選總統，但特朗普亦似乎有意藉她來一併打擊民主黨對手，在社交媒體上抹黑綠色新政，聲稱AOC打算完全禁止「航空旅遊」；而事實上，綠色新政只是提出盡可能以高鐵代替飛機。

奧卡西奧科爾特斯曾經在桑德斯競選團隊擔任義工，2018年角逐聯邦眾議員時，主張國家要保障「人人有工做」，立場非常左。（美聯社）

左翼受支持反映社會不公

不少人相信，特朗普和共和黨已經抓緊「社會主義」這點，來攻擊民主黨參選人。在上世紀的冷戰，社會主義代表了美國敵人蘇聯的意識形態，形象相當負面。例如1974年《時代》雜誌的民調顯示，每四個人就有三個人認為社會主義危險。立場親商界的《華爾街日報》在2月7日亦發表一篇評論文章，保守派作家Kimberley Strassel形容AOC的立場過份激進，對共和黨及特朗普均非常有利。「共和黨不知該拍手還是大笑，多數兩樣都做齊。」

然而，單以「社會主義」、「激進」和「極端」來標籤這些左翼參選人，只怕錯了焦點，忽略了民眾對社會公義的呼聲。根據美國民調機構Morning Consult的資料，多達61%受訪者認同沃倫的政綱；即使是共和黨支持者，也有多達50%人認同沃倫。至於一再被特朗普抹黑的AOC及其綠色新政，亦有45%民眾支持。

為什麼面對右翼的抹黑攻勢，左翼參選人仍然有相當支持度？答案顯然易見，因為美國民眾深深感受到貧富懸殊愈來愈嚴重；這亦同時解釋了，為什麼這幾年先後有沃倫、桑德斯、AOC等政客，拋出相當左的政綱。而特朗普執政這兩年以來，基本上無視了社會分配正義，甚至與共和黨國會議員聯手通過稅制改革，給商界寬減稅項，然後以「滴漏效應」之類的說法愚弄社會大眾，實情是基層民眾受惠微乎其微。

桑德斯在2016年不敵希拉里後，再次參加2020年民主黨總統初選。若然他能過五關、斬六將並最終當選，將會以79歲高齡成為最年老美國總統。（美聯社）

縱然富人稅、綠色新政等倡議，在美國人甚至香港人眼中看來「太左」，但或許只是資本社會太過「右」，迷信於新自由主義、小政府大市場的教條，忽略社會公平、分配正義等重要道德問題。再者，沃倫、AOC那些進步派（progressive）敢於革新，不因循守舊，也是在拓闊社會的想像，探索社會制度的更多可能性。

而對於年年被評為「最自由經濟體」、堅尼系數屢創新高、只得「一次性紓困」而缺乏健全福利制度的香港，美國民主黨的這些「社會主義」政綱和論述，其實非常值得留意和參考。