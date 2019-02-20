1月份議息會議紀錄明晨出爐　聯儲局「縮表」取態成焦點

美國聯儲局將於明日香港時間凌晨3時，公布1月底的貨幣政策會議紀錄，市場普遍認為，聯儲局放慢加息步伐已成定局，因此，會議紀錄被受關注的重點，將落在聯儲局對「縮表」的態度，包括會否表明有結束「縮表」的計劃，或會否曾談及確實的時間表。

從會議紀錄尋找「縮表」線索

聯儲局1月30日舉行今年第一次議息會議後，發放了強烈的鴿派訊息，部分認為是向下滑的金融市場「低頭」，而當中最意外莫過於在「縮表」態度上的轉變，指會準備在必要時「調整資產負債表的規模和組合」，主席鮑威爾會後也指正評估「縮表」計劃，但就未有評論何為合適的規模，從其言論難以摸索聯儲局的取態。

市場缺乏有關「縮表」進程的消息，直至昨日聯儲局第3號人物、紐約聯儲銀行行長威廉姆斯接受訪問時，出現了一個比較不同的說法。他指，聯儲局今年內會繼續「縮表」，直至聯儲局持有美國銀行業的儲備金至1萬億美元，即較現水平低6,000億美元，與其他聯儲銀行的行長指，當局可在年內停止「縮表」的言論有別。

眾說紛紜的情況下，會議紀錄或會成為最有力的線索，例如有否談論到要計劃停止「縮表」，如有的話，會否有何時結束的日期，資產負債表的最終目標規模和資產組合又是如何，這一一都會牽動金融市場的走勢。一旦結束「縮表」年內成事，市場資金流動性增加，可能會讓美股展開升浪，至於近期強勢的金價都可能會回落。

美國總統特朗普去年屢次批評聯儲局決策，令該局的獨立性受到質疑，主席鮑威爾就一再重申該局會以「非政治方式」支持經濟。(路透性)

聯儲局有否受政治壓力？

去年12月美股市場風聲鶴淚，但鮑威爾在12月份議息會議後的記招上，依然只輕輕帶過安撫信息，令股市雪上加霜。將股市上升視為「政績」的美國總統特朗普，此前已經多次批評聯儲局的決策，在儲局12月決定加息後更是相當不滿，當時甚至傳出擬炒鮑威爾的傳聞。

在特朗普多次施壓聯儲局後，聯儲局在短短六周後的1月份議息會議便急速「轉鴿」，特朗普其後與鮑威爾在本月初共晉晚餐，更被形容是「轉鴿」的感謝餐，使聯儲局的獨立性大受質疑，惹來外界批評，擔心聯儲局政策以後會受到白宮的影響。因此，雖然市場對聯儲局放慢加息步伐沒有驚喜，但或可從會議紀錄一窺聯儲局貨幣政策立場「轉鴿」的理據，及當中會否牽涉政治因素。