收回粉嶺高球場　不等如向商界開刀

上周，林鄭政府宣布局部收回粉嶺高爾夫球場，引來部分輿論批評「與商為敵」。此等言論，不但無視基層的房屋需求，亦不必要地將商界與市民對立起來，實不應該。

發展局公布收回32公頃球場後，有輿論認為此舉動搖商界利益；自由黨黨魁鍾國斌形容，可謂向商界「開刀」；商人出身的立法會議員田北辰推測，林鄭月娥爭取連任時，或因此流失部分商界選票。

一時之間，收局球場有如與商界為敵——一個在香港這個「唯有從商高」的城市的施政大忌。

一、高球場不等如商界利益

然而，得指出的是，高爾夫球場並不必然等同商界利益。論及營商環境時，往往強調的是稅制、法規、基建規劃等，很少會說多一個或少一個高爾夫球場，就是便利或不便利商界。即使事實上，不少生意人愛打高爾夫球，但貿然將兩者劃上等號，只怕是不恰當的論述。難道球場少了32公頃，在香港就再沒地方談生意嗎？

發展局局長黃偉綸表示，預計粉嶺高球場32公頃土地到2024年才可建屋。（李澤彤攝）

二、商界的適應能力大

退一步說，即使收回球場32公頃，對商界來說是一個損失，但這個損失必須同時與其他社會利益並看。眾所周知，香港基層的住屋生活需求逼切，不少家庭住在劏房，或捱貴租住蝸居；公屋輪候時間處於歷史高位的5.5年。政府若不在土地及房屋政策上施大手術，基層大概沒有可能擺脫當前困境。相比之下，商界應付「逆境」的能力大得多。兩者相較，幫助社會上弱勢的一群，豈非應有之舉？

三、階級不必然鬥爭

更重要的是，商界並不一定要和基層對立起來。社會上的確有不同階級，不同階級又的確有各自的利益關注，但這並不代表雙方就要陷入零和鬥爭。上個月逝世的美國社會學家Erik Olin Wright曾經舉例，指出美國第三任總統傑佛遜縱然蓄奴，但亦能痛陳奴隸制度的不公，因為他可以跳出一己的階級利益，追求社會福祉。

換言之，商人、中產和基層其實不必然對立，而是可以道德眼光審視社會問題，討論政府該怎樣適當回應及介入，令社會更加公平、公義。土地供應專責小組黃遠輝也打高爾夫球場，但明言不認為收回土地會影響很大；副主席黃澤恩更加擁有粉嶺球場會籍，但在當局決定收回32公頃後，他亦表示歡迎。由此可見，所謂的「拿商界開刀」換「基層民意支持」，可能只是一種製造社會矛盾的論述，無助尋求共識和最大福祉。