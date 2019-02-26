預算案與其派2000元　何不上調「職津」？

財政預算案周三（27日）公布前夕，政圈盛傳當局可能延續去年的做法，向低收入家庭學生一次過發放2,000元津貼，預計會有30萬人受惠，涉及大約6億元。政府有意幫助貧困學生，值得肯定，可惜方法不正確。我們認為「派錢」在舒緩貧困問題上難有持續效應，只是麻痹社會痛感，真正有效的方法是改善低收入家庭的待遇，包括改革「在職家庭生活津貼」（職津）。

到目前為止，外界仍然無法確定政府會否派錢，或如何派錢。對於向全港學生發放一次性2,000元津貼的報道，財政司司長陳茂波2月中表示「只是傳聞」。《香港01》早前引述消息人士，由於上述建議涉及多項技術性問題，可能重演早前派發4,000元時的亂象，當局因此未必會向全港學生派錢。

據了解，政府可能沿用去年做法，針對性地向低收入家庭學生發放2,000元津貼。去年，有關措施經由學資處以銀行自動轉賬的方式，向合資格領取學資處須經入息審查學生資助的學生發放津貼，惠及幼稚園學童、中小學及大專生。倘若政府採納上述方法派錢，它便無須另外進行登記程序，省掉行政程序和費用。

對於消息指《財政預算案》會向全港學生派2000元，陳茂波形容「只是傳聞｣。（黃偉倫攝）

必須指出，每當政府可能派錢的消息傳出，許多人只會關注誰受惠、派多少錢，很少探討「派錢」本身是否適合，反映社會各界在參與有關討論時，其實已在不知不覺間跌入當局設定的議程當中，一些更有意義的角度卻備受忽視。當然，對貧窮學生來說，「天降橫財」畢竟有勝於無，但我們認為，這種資助手法只是盡一時之快，無法帶來實質改變。

若要提升低收入家庭的待遇，關鍵不是「派錢」，而是改革「職津」。政府原先透過「低收入在職家庭津貼」（低津），資助有需要人士，唯成效不彰──去年2月9日，社區組織協會（社協）曾就「低津」改革，向立法會致送意見書，指出即使在領取「低津」後，約75%申請住戶的收入仍然低於貧窮線，而申領「低津」後未能脫貧的兒童人數，亦佔總受助兒童人數逾七成。

「低津」和後來的「職津」，均是為了舒緩在職貧窮家庭面對的壓力。（資料圖片）

去年4月起，港府開始實施改良版「職津」，希望透過增加資助金額、簡化申請手續，以及擴展支援對象至一人住戶等方式，幫助更多有需要人士。問題是，正如《01周報》社論所指，「低津」金額的基數低，增加的金額有限，難以大幅舒緩貧窮問題。而事實上，根據明愛社區發展服務去年10月底公布的調查，縱使許多「職津」申領者認同津貼有幫助，但仍有逾六成受訪家庭被迫以津貼補貼租金，很難有效改善生活。有見及此，政府有必要進一步改革「職津」，以滅貧為目標，上調資助金額至合適水平，讓迫切需要援助的家庭過上體面的生活。

倘若政府如報道所指，向有需要的學生發放2,000元津貼，肯定可博得不少掌聲。但必須指出，政府選擇一次過派錢，而非改革「職津」制度，全因前者不會導致經常性開支增加，反映當局對基層的承擔始終不足。我們一直認為，港府坐擁龐大儲備，條件極為優厚，與其像放煙花一樣，一次過「豪派」2,000元，何不拿出魄力，切切實實改善福利體度？