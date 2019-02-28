A股加碼「入摩」結果明晨揭曉　將觸發外資斥6500億元人幣追貨

A股憧憬加碼「入摩」，帶動內地股市近期熱炒，上證綜指年初至今大漲近兩成。MSCI明日本港時間清晨將公布，旗下新興市場指數是否擴大納入A股權重，一旦A股納入指數的因子確認調高至20%，中金估計可帶來總值逾6,500億元人幣的外資流入。

MSCI去年9月宣布，考慮調高中國A股的納入因子由5%上調3倍至20%，分兩階段於今年5月和8月實施；又建議於今年5月的半年檢討後，將深圳創業板股份加入指數股份之列；並擬將A股中型股的20%因子納入指數，明年5月生效。

彭博報道，若三項建議獲MSCI宣布通過，據中金估計，今年僅6月和9月擴容帶來的增量資金就將達324億美元和655億美元，即總計逾6,500億元人民幣。

A股本周兩度破萬億成交

A股國際化只是時間問題，外資亦「偷步」入市，雖然2月初為新春長假，Ａ股休市５個交易日。但是在復市後，投資者對Ａ股信心明顯增加，外資亦頻頻入市。結果滬深股通單月仍錄得604億元人民幣的淨流入，為歷來第二高，僅低於1月份的607億元。

本周初A股連續兩日的成交額都超過一萬億元。不過滬指卻兩度衝擊3000點大關都失敗而回，說明不可能一蹴而就，若果明晨確認納入因子加碼3倍，需要密切留意股市變化。有分析師就指，由於股市上漲速度太快，追求中長期收益的主動型境外資金，入場或有所顧慮，但認同外資正在持續進入。

港交所行政總裁李小加指，港交所《三年戰略規劃》圍繞「立足中國」、「連接全球」和「擁抱科技」三大主題。（洪嘉徽攝）

A股國際化 香港資本市場亦可受惠

隨著近年中港兩地資本市場關係日益緊密，若A股最終獲納入MSCI新興市場指數佔比大幅提高，將有助進一步鞏固香港作為國際金融中心的地位。

一直扮演中﹑港及國際資本市場橋樑角色的港交所（0388），今日發表了《三年戰略規劃》，圍繞「立足中國」、「連接全球」和「擁抱科技」三大主題，除了後者講述要以科技推進業務現代化，簡單來說，其戰略就是要連接內地與世界的投資市場，並幫助中國資本市場「走出去」、「請進來」。

行政總裁李小加在網誌中解釋，「走出去」是指讓中國國民的財富走向海外、進行全球化的多元資產配置；「請進來」則是讓國際投資者進入內地資本市場，在QFII方式之外，透過互聯互通機制，在中國和全球市場不用改變自身制度的前題下進行深度互動，提升香港市場的流動性。

只要香港市場的流動性提高，國際化程度提高，交易費和上市費等收入自必會源源不絕的湧入，憑藉互聯互通機制，港交所既可作為中國資本市場國際化的「窗口」，亦滿足了海外投資者對內地市場資金配置增長的需求，擔當了促進中國和國際資本互動的角色，在未來外資大舉進軍A股，中國資金又湧出去投資海外時，若港交所的橋樑角色可以更完善地發揮，自然有助鞏固香港作為國際金融中心的地位。