政府「果斷」撥二百億購社福物業　仍欠充分理據以釋公眾疑慮

在本年度財政預算案中，政府提出將撥款200億元，於私人市場購買約60個物業作社福設施之用，隨即惹來熱議，既有意見指此舉能解社福用地荒，亦有論者質疑計劃的必要性。特別當政府坐擁不少空置官地，社會更加質疑政府另購物業的動機。然而本港發展用地短缺，於私人市場「置業」始終是完善社福配套的可靠途徑之一，惟政府必須證立箇中的需要，方能服眾。

財政司司長陳茂波指出，目前地區社區服務需求殷切，政府將撥款200億元購買60個物業，作發展如日間幼兒中心、長者鄰舍中心和到校學前康復服務等社福設施之用，估計有近8.6萬人受惠。據悉，政府目標購買1,000至5,000平方呎不等的商場和商業單位，並希望於三年內完成置業，惟未有透露更多細節，如選址、交通，人口需要等等。

購置社福設施：政府會撥款200億元，購置60個物業，以供設立超過130項社福設施，包括日間幼兒中心、長者鄰舍中心、到校學前康復服務等，預計約8.6萬人受惠。（香港01製圖）

坊間對社福置業的動議可謂好壞參半。有意見認為政府「破格」引入私人市場置業，可解決社福界的迫切需要，畢竟社福設施短缺，本港發展又囿於土地問題，特別在市區地段，實在難以另闢空間發展，購買私人物業紓困確為務實方案。再者，一如政府所稱，與政府撥地規劃、「由零開始」相比，直接購買私人物業將更為快捷省時，以回應目前社會的急切需要。

不過，不少論者質疑政府有意為物業市場「托市」、甚至有官商勾結之嫌。時下物業市場熾熱，固然惹人質疑動用百億置業的合理性。即使政府以九十年代亦曾斥資25億元公帑購置86個私人物業發展社福作辯解，但仍說不通為何現須以八倍價錢購入更少單位。

再者，即使政府稱會分階段「入市」，以防對私人市場造成重大影響，惟200億之數絕非微不足道，據美聯物業綜合土地註冊的數據，去年的商廈及鋪位交投數目僅為810億元，可見政府置業或造成重大影響；再者，政府「入市」消息定必刺激市場，頓造成商舖價格、甚至租金上升，不少租用私人商舖的機構，如非牟利團體、幼稚園等，其營運壓力必然增加。

《財政預算案》宣布，擬擲200億元購物業增設社福設施，有社福界人士憂慮造成托市。（張浩維攝）

更重要的是，政府擁有大量的閒置官地，在未有悉數盡用之前，的確沒有理由貿然斥巨額公帑置業。近年，政府頻頻被發現未有好好利用所擁官地，任其空置，當中包括不少具良好配套的空置校舍。2015年，審計署就曾直斥港府有超過200間空置校舍未有善用，雖然政府其後加快檢視有關校舍的使用，並將其視為可作長遠／短期用途的地段，陸續開放供團體申請使用，惟至去年尾仍沒有任何一宗成功批地的個案，可見官僚辦事效率未如理想。

既然有地未用，政府理應先善用空置官地作社福設施，才能考慮其他增加社福設施的選項。除了加快審批程序以外，政府亦可考慮在現時中央調配機制中，主動預留各區一定數量的空置校舍作社福用途。而在長遠上，政府亦應仔細規劃未來新發展區中社福用地的比例，以免重蹈社福設施不足的覆轍。

全港有逾180幅空置校舍用地，圖為觀塘道前聖約瑟英文中學，教育局早前宣布用地用作重置小學。（資料圖片）

誠然，即使地盡其用，不排除仍未能滿足社會對社福設施的需求，於私人市場置業或許是必要之惡。歸根究柢，今天社福機構欠缺地方運作，源於政府當年未有考慮房委會商舖對社福機構的重要性，便貿然出售大量公屋商場。現在領展資產總值早已翻了幾個倍，全數回購公屋商場簡直是天方夜譚。由此看來，斥資200億購入私人物業供社福發展之用，或許可算是一種相對理性的補償。但無論如何，政府必須到「走投無路」，方能出此下策，而且更須致力提升購買物業過程的透明度，清楚向公眾闡明有關理據，以釋除疑慮。