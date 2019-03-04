政府擬削直資學校收生優勢　撼動「教育霸權」應有第二步

每年七月初，政府同時公布中一「自行分配學位」與「統一派位」結果，決定小六畢業生升讀哪所中學。教育局早前建議修訂上述機制，最快2020年提早在3月公布「自行分配學位」結果，循此途徑獲取錄的小六生便無須另行申請「統一派位」。消息一出，好些直資學校表明反對──它們原先在收生安排上較具彈性，擔憂如果落實修例，便會失去收生優勢。 我們認為政府的建議可取：一方面可讓申請者預早知悉「自行分配學位」結果，減低學生及家長壓力，另一方面亦可削弱直資學校目前享有的不公平優勢。

根據現行做法，中學派位機制每年一月初展開，設有「自行分配學位」及「統一派位」兩個階段。參與「自行分配學位」的家長，可為子弟申請不多於兩所學校（但不能在短期內知悉結果）；他們的子女還須參加「統一派位」，到七月初，教育局才會一併公布「自行分配學位」和「統一派位」結果。

值得留意的是，在參與「自行分配學位」階段時，家長除了可替子女向兩間中學提交申請表，還可申請直資學校（數目不限），變相在選校時有更多選擇；而對直資學校來說，它們可在2月或3月（而非7月）便公布取錄結果，「先發制人」收生。倘若政府決定修訂派位機制，理順直資學校和非直資學校的收生程序，相信可縮窄教育機會不平等的情況。

根據現行政策，不論自行分配，還是統一派位，兩階段的升中派位結果一併在7月初公布。（資料圖片）

必須強調，直資學校目前擁有的優勢，根本不只那麼少。「01觀點」曾指出，這類學校除了收取學費，還可獲得政府資助，「食盡兩家茶禮」。而在過程中，政府的撥款機制太反智，變相鼓勵部分直資學校增加學費，造成「教育貴族化」的情況。

事實上，政府曾嘗試減少直資學校徵收「天價」學費的誘因，具體方法是計算每個學額的成本，假如直資學校的學費不高於這個成本的⅔，便可接受政府全額資助。例如1990年的資助學額成本為10,000元，倘學費不多於6,666元，該校每收一個學生，便可從政府手中獲得10,000元。

問題是，直資計劃在推行之初不受歡迎，當局為吸引更多學校轉為直資，不斷放寬限制，現時的全額資助條件已定為「不多於學額成本的2⅓」。以2018年的情況為例，政府計算的初中資助學額成本為59,349元，在這個情況下，學校即使收取138,481元學費，仍可獲得全額津貼。資助條件如此寬鬆，無疑容許、甚至鼓勵一些直資學校走「高檔路線」。

直資學校「貴族化」，是一個必須正視的問題。（資料圖片）

直資學校在人手規劃、課程設計等方面擁有較大自由度，有助擴闊學生的視野，這點我們並不否認；而這類學校徵收高額學費、以富裕家庭的子弟為主要收生對象，本身亦無可厚非。可是，這並不代表直資學校可享有不公平的收生優勢，更不意味可收取政府的巨額津貼。

嚴格來說，政府建議提早在三月公布「自行分配學位」結果，只是稍為削弱直資學校的收生優勢，但「食盡兩家茶禮」的弊端實際上還是絲毫不動。有見及此，當局必須展現魄力，正視並終結直資學校的「教育霸權」。