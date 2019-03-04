港鐵電視噪音擾民　市民應有拒絕接收資訊權

運輸署早前邀請藝人葉德嫻拍攝短片，教育乘客在公共交通工具上應兼顧旁人，少做「自私鬼」。雖說大多數滋擾都由乘客造成，但單就「噪音污染」而論，港鐵比起市民所帶來的滋擾實在尤有過之。即使車廂內所有人關上電話的響鬧裝置，車廂電視仍會以揚聲器播放聲畫兼備的新聞（包括娛樂新聞），及形形式式的廣告。這種傳播手法，不但破壞車廂寧靜，也剝奪了民眾自由選擇資訊的權利。