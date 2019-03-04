港鐵電視噪音擾民　市民應有拒絕接收資訊權

運輸署早前邀請藝人葉德嫻拍攝短片，教育乘客在公共交通工具上應兼顧旁人，少做「自私鬼」。雖說大多數滋擾都由乘客造成，但單就「噪音污染」而論，港鐵比起市民所帶來的滋擾實在尤有過之。即使車廂內所有人關上電話的響鬧裝置，車廂電視仍會以揚聲器播放聲畫兼備的新聞（包括娛樂新聞），及形形式式的廣告。這種傳播手法，不但破壞車廂寧靜，也剝奪了民眾自由選擇資訊的權利。
現時，在港鐵的車隊中，逾100架列車裝置了共5,000多部液晶體顯示屏，涵蓋東鐵綫、西鐵綫、馬鞍山綫、觀塘綫列車，鋪天蓋地向乘客強制地傳播資訊。即使乘客對「全球首創在鐵路系統上提供聲畫兼備廣東話新聞的媒體」感到煩擾，亦只能「自我隔離」，要不是逃到靜音車廂，就是配備隔音良好耳機，完全談不上有足夠的資訊選擇權。
若說公交上的「噪音污染」，九巴的電視路訊通（RoadShow）實為先例。自RoadShow推出後，一直有市民投訴節目聲浪過大，造成滋擾。據運輸署提供的數字，巴士上視聽廣播系統音量的投訴，在2014年高達528宗（平均每日1.4宗），而2015年及2016年分別有368宗及310宗。另外，更民眾成立「寧銷行動」，爭取RoadShow音量收細或成立靜音區，可見公交上的資訊轟炸，為市民帶來困擾。
片尾時，葉德嫻和其他演員呼籲乘客搭車時要顧及其他人。（運輸署影片截圖）
雖說路訊通在2017年6月已停播，讓平均每日275萬名乘客重獲安寧，惟港鐵的乘客仍飽受嘈音之苦。據運輸署的指引，港鐵月台的多媒體廣播音量限制為70分貝（一般交通噪音標準），而大堂則沒有限制。至於車廂內，現時東鐵、馬鐵、西鐵，南港島等均設有「新聞直線」視聽廣播。雖然政府曾向港鐵公司發出指引，規定每列列車均須設有靜音車廂，並須控制廣播系統的音量，但問題是僧多粥少，靜音車廂一席難求；另加本港鐵路網極為繁忙，民眾的選擇自由形同虛設，被迫接受嘈音污染。
事實上，環境保護署指出，70分貝猶如身處「25米範圍交通繁忙的馬路上」。然而這種港人習以為常的環境，其實對身心健康也有不良影響。情緒上，有科學家的研究發現，當聽到噪音時腦部負責處理聲音的聽覺皮質（auditory cortex），與應對負面情緒時顯得活躍的杏仁核（amygdala）會互相作用，引發負面情緒。
誠如「寧銷行動」發起人盧漢文早年建議，要解決車廂內的噪音污染，當局可考慮針對車廂流動媒體立法，禁止港鐵於車廂以揚聲器廣播新聞節目，並改以無線電等其他方式，讓感興趣的乘客自行選擇收聽，而非像現時般強迫乘客接受資訊。每日有逾百萬人次在別無選擇下，被迫收聽港鐵的節目資訊，不但破壞了乘客享受片刻的寧靜，也剝削了民眾自由選擇資訊的權利，當局實有必要加強規管。