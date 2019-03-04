兩敗俱傷無益於事　理大校方與學生須三思

香港理工大學四名學生因為與學校管理層衝突，上周被紀律處分，其中一人開除學籍，永不錄取。 縱然這是理大內部的事，但香港近年愈來愈常見大學生衝擊校方，如何才能妥善處理校方與學生之間的矛盾，值得社會關注。

首先，事件的起源是理大民主牆出現「港獨」標語後，校方以紅紙遮蓋，引起學生不滿。部分理大學生認為，這是貼標語者的言論自由，校方不應遮蓋攔阻。

勇武抗爭 未必達到目標

言論自由作為非絕對權利，可受合理限制，而政府已多次強調須禁絕港獨，相信大部分人都預料到挑戰紅線會惹來後果。至於理大校方的做法是否合適，固然有可討論之處，但問題是，在校方堅持遮蓋民主牆的情況下，學生衝上校長辦公室樓層要求對質，是否就能達到目的，重開民主牆？事實上，此舉反而容易落人口實，讓校方以對罵或碰撞為由展開紀律程序，學生「捍衛」表達自由的原意亦為人所忽略。

香港部分大學生走向激進，是社會不少人共睹的。包括2016年，香港大學學生圍堵校委會會議，抗議特首校監必然制；2018年，浸會大學學生「佔領」語文中心，反對普通話豁免試評分準則。前者爭取不到任何改變，後者則改變了考試安排，令合格率大幅增加。然而學生亦應明白，真正為同學謀福祉的，必須有清晰策略，針對地游說或向校方施壓。有勇無謀可能會徒勞無功，未能為其他同學爭取到甚麼。

理大向涉及民主牆風波紀律聆訊的學生發出裁決結果，前學生會外務副會長鄭悅婷（左一）及校董會本科生學生代表李傲然（左二）均被判被判社會服務令，而前學生會會長林穎恒（右二）被勒令即時停學一年。（資料圖片／羅君豪攝）

青年熱血 校方更須成熟

但如此說，並不代表校方沒有任何責任。畢竟社會都知道，年青人是滿腔熱血的；經歷社會的洗禮而變得老練之前，他們通常都比較衝動。故此，在校方與學生起衝突之時，校方的處理手法應比學生更成熟和有智慧。權力和地位不會為他們的政策措施贏得認同，反而會激化衝突，無益於事。

俗言有云，大學是社會的縮影。當香港社會陷入矛盾和衝突之時，大學不可能置身事外。不論是政治敏感的言論表達、涉及身份認同的衝突、社會和制度公義等議題，理大民主牆只是最新一宗例子，而不會是最後一宗。在未來，再有學生衝上辦公室對質的時候，諸位滿腹學問、位高權重的師長，有智慧令事件降溫，甚至化解衝突嗎？

劉炳章認為理大學生衝擊教職員的行為是目無尊長，有關懲處合適。（資料圖片／林若勤攝）

紀律處分 須設上訴機制

退一步說，即使師生真的起了衝突，大學的處理機制亦須完善。大學不同中學，不設訓導主任一職，但各間大學均設有學生紀律委員會，當個別學生涉嫌違反紀律，由他們來把關。香港大學、浸會大學等機制中，學生紀律委員會作出裁決後，涉事學生若有不服，可在限定時間內提出上訴，例如香港大學的學生可上訴至校務委員會。

大學 上訴單位 香港大學 校務委員會 香港中文大學 教務會委員會 香港科技大學 校長 香港浸會大學 學生事務委員會 嶺南大學 學生紀律上訴委員會 香港教育大學 學生上訴委員會

然而，理工大學竟然不設任何上訴機制，由學生紀律委員會一錘定音。今次民主牆風波的護理系碩士生何俊謙，被委員會以襲擊、影響校譽等原因勒令退學，並且終生不獲錄取。可見委員會的權力之大，足以決定學生的前途。

須知道，對紀律和懲罰的判斷往往帶點主觀，結果可能因人而異。例如理工大學教職員協會主席陳銘賢認為，今次裁決與學生行為「嚴重不對稱」，表明不同意校方的懲處。故此，理大應該檢討現行機制，在紀律委員會之上加設上訴機制。雖然上訴不一定會為學生翻案，其他教職師可能傾向維持原判，但完善機制，讓涉事學生得到多一重保障，乃應有之舉。

立法會議員張超雄認為批評理大對學生處分「重手得滯」。（資料圖片）

當香港社會屢起衝突時，大學師生更須三思而行，陷入對抗百害而無一利。社會期望的，是他們展現出以智慧和文明化解矛盾的榜樣。道之以德，齊之以禮，方能有恥且格。