科創板閃電落地　能否成為中國版納斯達克？

內地科創板細則出台，由徵求意見到發布正式規則，僅用了個多月的時間，效率之高，說明相關部門對科創板的重視程度，和對資本市場改革加速的決心，料有關規則「閃電」落地後，最快月內出現首批申請科創板上市的企業，下半年有望正式開板。

首批科創板上市公司料成焦點

規則才剛出台，若果企業近日才開始作上市準備就太晚了，因此，首批科創板企業，可以預料是一些成熟、具有一定知名度，且本身已有計劃上市的創新企業。成功爭取首批在科創板上市的企業，必定成為鎂光燈下的焦點，且成為首批企業的意義重大，擠得上頭班車，對建立公司品牌的好處不言而喻。

至於何種企業能上科創板？上交所最新指引列明優先推薦3類企業，包括符合國家戰略、突破關鍵核心技術、市場認可度高的科技創新企業。以及7大領域，包括新一代資訊技術如半導體和AI、高端裝備、新材料、新能源、生物醫藥領域等。

上交所最新指引列明優先推薦3類企業和7大領域。（網上圖片）

中國納斯達克之路

市場對科創板寄予厚望，甚至將之冠上中國「納斯達克」之名，其實中國納斯達克之說，早在創業板約10年前推出已有，但科創板與創業板有根本上的不同，回顧2009年在深交所設立的創業板市場，其定義其中一句是「處於初創期、規模小、但成長性好的中小企業和高科技企業提供融資機會」，但IPO條件卻停留在上市企業要有盈利的思維。

這導致了市場容易錯失一些真正創新的巨企，對如今國家強調以創科驅動經濟發展的定調，恐怕未能擔此重任。事實上，不管是阿里巴巴、騰訊（0700）、百度，以及近年上市的美團（3690）、京東等都無一能滿足現行創業板的上市要求，如果沒有資本市場的支持，創新企業實在難以快速發展。

故此，科創板存在的意義便在於此，思維不再以利潤為上，作為一個獨立板塊，與主板和創業板等板塊「兩條腿走路」，故也不存在搶走創業板資源的說法。另外，科創板允許同股不同權和VIE公司等上市，將可為正在海外上市的中國股票創造回流的「通道」，有助鼓勵科創企業在中國上市，「做大個餅」，長遠發展下去，其面向的挑戰對象正是已發展多時的美國納斯達克。

以創業板的上市規則，就算是騰訊、百度，以及近年上市的美團、京東等都不能滿足現行上市要求。（路透社）

科創板要允許波動性

不過，科創企業的商業模式一般都較為新穎，盈利波幅較大，經營風險也相對較傳統企業為高。舉例說，在美國納斯達克上市的科技企業，當某年推出的新產品或新服務的盈利不似預期，即日股價波幅上落一至兩成也不足為奇。從發行條件去看，由於未有要求上市公司有盈利，以加大更多科技企業有上市可能，故市場在缺乏定價參考下，股價也會較為波動。

中證監副主席李超日前表示，科創板有嚴格的標準和程序，注重市場機制，但也不排除個別公司初期股價出現大波動，希望投資者多給予一定的包容度和寬容度。的而且確，在市場趨向悲觀時，一些利潤受到質疑的高科技企業，股票容易成為拋售對象，此為自由市場必須面對的現實，但在波動後仍能生存下去，經得起考驗的企業，在風雨過後才能凸顯本身價值。