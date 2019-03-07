綠置居不斷「蠶食」市區公屋地　勢必加劇階級分化

房委會宣布，擬在年底推售全新一批綠置居項目，分別位於柴灣及青衣區，料共提供近3,700個單位供公屋綠表戶購買。自綠置居恆常化以後，政府陸續將不同市區公屋項目轉作綠置居出售。公屋供應不足，市區公屋單位就更顯罕貴；過去公營房屋供應已一直被批評區位過分偏遠，使基層市民隔絕於市區經濟活動中心，有違空間公義。當然，如若政府能於新界另行打造全新CBD，問題自然迎刃而解；但在目前條件下，如政府繼續「綠化」市區公屋項目，將地理位置優越的單位都售予能力較好的綠表家庭，只餘下新界公屋分配予低收入家庭居住，勢必助長階級分化。

綠置居計劃本來就會影響公屋供應。須知道，綠置居是由公屋項目轉作出售單位用途，而並非由政府額外撥地興建得來，「以綠代公」只會減少即時能分配予輪候冊家庭的單位數目。誠然，購買綠置居的綠表戶須交回現時居住公屋，理論上有助輪轉公屋、增加供應，惟行政、單位翻新等程序需時不少，無縫交接幾乎是不可能的，故公屋供應始終會大受影響，徒增輪候冊上家庭的等候壓力。

柴灣道綠置居項目興建一幢36層高大廈。(資料圗片)

據房委會數字顯示，自去年九月起，未來五年的公屋／綠置居單位興建量為72,900個，而現時已推出及宣布的綠置居數目，已佔總落成量的8.5%。可是，即使政府自去年通過恆常化綠置居供應，卻一直沒有訂明綠置居供應目標，令人無法確認「以綠代公」的規模。但無論如何，目前公屋5.5年的平均上樓時間，只會在未來不斷惡化。

更重要的是，綠置居所「蠶食」的公屋項目，大多位於市區地段，致其所造成的惡果更為深遠。正如「01觀點」早已指出，房委會必然考慮綠置居的市場需求，故相比起區位較為偏遠的公屋項目，會傾向將選址較為吸引的項目進行「綠化」；過去新蒲崗景泰苑成功獲超額認購、林鄭的火炭綠置居計劃夭折正好說明一切；而自政府宣布恆常化綠置居計劃，位於長沙灣東京街的麗翠苑已為計劃的首個項目，現今房委會亦宣布「綠化」柴灣柴灣道公屋項目，可見靠近市區中心的九龍、港島區公屋項目，已成為綠置居的優先目標。

位於長沙灣東京街第一期的麗翠苑，已撥作綠置居發展及出售。（資料圖片）

市區地段珍貴之處，不外乎於其通達度高，且接近本港經濟活動中心，若基層市民能獲分配市區公屋，絕對能大幅便利其社經生活，甚至某程度上有助社會流動。但在市場機制下，除了資助公屋與其他差劣的住屋環境（如劏房），市區地段幾乎不容基層市民居住。不過，過往公營房屋發展一直被詬病過分集中於新界地區，根本無助社會更公平地分配市區的居住空間；現時只有10.1%及32.2%的公營房屋家庭分別居住於港島區與九龍區，新界的公營房屋家庭則佔57.7%之多。

雖然市區公屋供應在未來數年將迎來小陽春；據房委會數據，在2017-至2022年中共有73,300個新落成出租公屋單位，當中有近42%位於市區，而擴展市區及新界則有23%及35%，理論上可助更多低收入家庭住近市區中心。但此時此刻，政府卻執意「綠化」市區公屋，只供具較佳經濟條件的公屋家庭購買，惟這些家庭所釋放的單位卻不必然位於市區位置，變相剝削輪候冊上基層家庭獲分配市區公屋的機會。

曾擬以綠置居計劃出售的火炭公屋項目，正進行興建。（資料圖片）

更甚者，綠置居單位能於數年後藉補地價於私人市場內轉讓，貴重的市區房屋資源便有機會淪為市場投機之用，喪失其原本協助有需要市民安居的功能。如此一來，在綠置居的影響下，更多的市區住宅空間將會分配予經濟地位更高、甚至富人手上，相反基層家庭能供分配市區以外、甚至新界內更為偏遠的位置內居住，深化居住空間上的階級矛盾，甚至擴闊了社會階級之間的分野。

在資本主義社會中，階級之分難以避免，但在香港，居住環境已然異化成決定社會階級的工具，於私人市場置業、於市區地段居住等，無不漸變成社經條件較佳者的「特權」，甚是可悲。諷刺的是，政府所謂利民紓困的房屋政策，卻是有份加劇既有的階級分野。如何能突破目前困局，方法離不開改革目前置業主導的政策思維，大幅興建公營房屋與實踐租務管制等，政府對此應早已了然於胸，只是沒有足夠的決心與勇氣執行而已。