可再生能源搞唔起　皆因政府兩電協議「阻頭阻勢」

「01 觀點」日前批評，香港不能發揮「上網電價」計劃應有成效，因為計劃規模龐大的話，必然阻礙兩家電力公司賺取更大利潤。香港的可再生能源發展和使用步伐，既落後於過往預期，又落後於其他地方。政府近來探索在設施轉廢為能，是遲來的一小步。政府要實踐減排承諾和增加綠能生產，減少依賴化石能源，就必須狠下決心，改革電力市場。政府要部署引入第三方的可再生能源電力，並籌劃開放電網、廠網分家，終結兩電壟斷。

政府早前與兩電簽訂新一分利潤管制計劃協議，將准許回報率由9.99%下調至8%（資料圖片）

回顧歷史，在推廣可再生能源發電的進程上，政府做對了一件事，也做錯了一件事。政府在 2000 年委託顧問公司，研究增加可再生發電能源比例。顧問建議把本地可再生能源發電量目標，以 1999 年為基準，在 2012 年可滿足 1% 的電力需求，在 2022 年可滿足 3% 的電力需求。政府隨後諮詢公眾關於可持續發展的策略。政府主動探索綠能發電，走對了一步。

政府做錯的決定，就是把可再生能源發電的重任交託給兩電，而受制於《管制計劃協議》，可再生能源發電既難有長遠發展，也不會有益市民。

政府於 2008 年與兩電簽訂十年期的《管制計劃協議》，容許兩電在投資可再生能源設施時，賺取該年度可再生能源固定資產平均淨值 11% 的回報率，比非可再生能源設施的佔該年度總固定資產平均淨值（不計可再生能源固定資產） 9.99% 為高。政府亦會按電力公司利用可再生能源發電的比例，給予 0.01% 至 0.05% 額外准許回報。

正是由於投資可再生能源設施，可以增加准許利潤回報率，兩電有一定誘因增加設備，藉此賺取更多利潤。以過去十多年討論的風力發電為例，港燈先花 1,500 萬元興建南丫島風力發電站在 2006 年投產，及後港燈和中電分別提出興建大型海上風力發電場，總投資近 100 億元。若果順利投產，粗略估算，兩電的准許回報就可以每年增加 11 億元。

南丫島風力發電機項目是香港第一座商業規模的風力發電機，由港燈安裝。（圖片來源：機電工程署網頁）

再生能源的生產成本有下降趨勢，兩電在燃料的獲益長遠會下降。如果兩電的管制利潤不以固定資產總值計算，在再生能源設施投產後，消費者支付投資設施的電費，會逐漸回調。回到香港的情況，《管制協議》以兩電的固定資產規模計算准許回報，兩電所有增加資產的行為，均會增加市民的電費壓力。故此，由兩電主導的風場方案，必然會招來市民、政客反對。

相較之下，由中電港燈以外的私人機構投資可再生能源，是較佳的方案，一來不會增加兩電的資產規模，二來可以形成競爭。在現行政策下，非兩電私人機構裝置可再生能源的發電系統缺乏長遠的利潤保障，並需要自行與兩電商量接連電網，就算其有意參與再生能源發電，也有機會被中電拒絕。

港燈於 2013 年發布未來五年的發展計劃，顯示已刪除離岸風力發電場項目，並建議擱置，中電的項目也不了了之。實際原因卻眾說紛紜，惟政府在 2016 年發表的《香港氣候行動藍圖2030+》報告指出，風力發電仍較天然氣昂貴，只建議「不排除於中期興建這些風力發電場的可能性」，似乎暗示政府憂慮風力發電場不符成本效益，遂暫緩計劃。

研究顯示，南丫島西南面海面設置容量達 100 兆瓦的風力發電場，能夠每年生產 1.75 億度電。另果洲群島東南面海面，則可設置 200 兆瓦的風 力發電場。兩者合計成本將超過 100 億港元，所能提供的電力佔本港總耗電量少於 1.5%，這表示風力發電相當地較天然氣昂貴。然而，我們並不排除於中期興建這些風力發電場的可能性。 《香港氣候行動藍圖 2030+》

+ 4 + 3 + 2

無論原因為何，在安裝發電容量及生產量兩個範疇，可再生能源佔整體電力皆僅佔 0.1%，實在貽笑大方。在環保組織不斷施壓後，政府終於在最新的《管制計劃協議》引入「上網電價」，鼓勵民間投資建設小規模分散式電網，不再押注兩電主動運用可再生能源。

不過，在受到壟斷的電力市場推動「上網電價」，效用大打折扣。雖然兩電可根據《協議》從「上網電價」受惠，例如用戶生產可再生能源，兩電每年可獲最多 0.05% 額外回報，又對接駁個案數量提供額外 0.0025% 接駁獎勵，但兩電有多大決心支持「上網電價」，值得質疑。正如「01 觀點」所述，上網電價的審批權掌握在兩電，而兩電依靠自行發電牟利，並在《協議》庇蔭下，透過購置資產增加准許利潤額。事實上，中電計劃未來五年共斥資 529 億資本開支，相當部分投注於化石燃料，並直言預期固定資產投資相應增長。因此，兩電的能源組合仍依賴化石燃料，同時不願看見民間可再生能源發電系統壯大。

既然「上網電價」受到制度限制，政府應該藉此機會，確立可再生能源產電量比例目標，推動開放電網，廠網分家，改革電力市場。《01周報》引用新加坡和韓國例子，韓國鼓勵社區租用閒置公共設施安裝太陽能板，達致能源自主。韓國在 2016 年可再生能源佔安裝發電容量 11.8%，佔電力生產比例也有 2.48%，拋離香港（註）。新加坡在 2001 年正式落實電廠發電競爭，隨後開放大用電量戶自選電力供應商，在去年起分階段分地區全面開放零售市場。

在香港，政府正籌畫在政府和公共設施生產可再生能源，但預計電量相當有限，長遠仍要靠開放電網、引入競爭。粵方積極興建風力發電場和太陽能供電項目，港方可以商討興建或投資。當然，這個議題甚富爭議，過往多次討論均無進展，往日購買東江水的經驗，令港人擔心兩電聯網的條款會否同樣對港方不利。今次《協議》條文只列出會在十年協議期內開展研究，很大機會一拖再拖。政府莫再逃避電力市場的困境，定要思量如何從《協議》脫困，不再被兩電牽制，制訂公平的電力和可再生能源政策。



註：根據國際能源署數據，韓國在 2016 年生產 561,317 百萬千瓦時（GWh）電力，當中有 13,936 GWh 來自可再生能源，比例佔 2.48%。