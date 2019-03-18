凌友詩拙劣表演無助統一　「低級紅」可以休矣

在早前的全國政協會議上，港區政協委員、57歲「台灣女孩」凌友詩以類似朗誦的方式，極其浮誇地支持兩岸統一，結果淪為笑柄。我們認為，撇除政治立場，凌友詩當天用拙劣的表演展示了中共上月底在加強「黨建」文件裏批斥的「低級紅」，對拉近兩岸心理距離毫無幫助。

過去一周，爆紅了一名「平凡的台灣女孩」。來自香港中文大學的台籍港區全國政協委員凌友詩，於北京出席全國政協會議時，以「出眾」的朗讀技巧發表期待兩岸統一的演辭，獲得全場13次掌聲。（VCG）

凌友詩在演講中提到自己生於台灣，父親是國民黨海軍副艦長。她17歲移居香港，後來在香港大學取得政治哲學博士學位，並曾擔任中央政策組高級研究主任，目前是中文大學當代中國文化研究中心榮譽研究員。從凌友詩的學歷和職業來看，她顯然是高級知識分子。因此，外界自然期望她在全國政協會議上，發表真知灼見，而不是提供笑柄。

事實上，凌友詩不是首位在內地全國政治平台上出現的台灣人——2017年，生於高雄的盧安麗以十九大台籍黨代表的身分亮相，備受輿論關注。不過，盧安麗當時的表現四平八穩，與凌友詩形成鮮明對比。

部分港台觀眾在看畢竟凌友詩發言的視頻後，搖頭嘆息，就連大陸網民亦對其「表演」有所保留。她在演講中提及「祖國必然統一」、「中華民族必將復興」，合乎內地的主旋律，但有內地網民直言：「雖然認同她的觀點，但有種尷尬的感覺。」

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近年，內地出現「低級紅」、「高級黑」等網絡用語，大概是指那些肉麻、低能、可能幫倒忙的言論。由於這些用語逐漸普及，中共中央不得不正視，並在今年2月底發布《關於加強黨的政治建設的意見》，當中便提及「不得搞任何形式的『低級紅』、『高級黑』」。凌友詩恰好就是反面教材——她對中共的歌誦不單無助推動兩岸交流，反而會進一步拉闊兩岸的心理距離，可謂弄巧成拙。

凌友詩發言期間，獲得全場13次掌聲，本身是中共政治局常委的全國政協主席汪洋，也在會後與她握手，甚至兩次竪起姆指，這難免予人感覺是在變相認可「低級紅」、「高級黑」。誠然，凌友詩可以有自己的身份認同，她亦有權對兩岸前景發表自身看法，但其「表演」拙劣趕客，畢竟亦是事實。北京要推進兩岸統一，必須學會貼地親民，不應該寄望於浮誇空洞的表演者。

我們認為，撇除政治立場，凌友詩當天的拙劣表演，暴露中共早前在加強「黨建」文件裏批斥的「低級紅」，這對拉近兩岸心理距離毫無幫助。