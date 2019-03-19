賴清德參選挑戰蔡英文　台灣會重走台獨之路嗎？

台灣明年1月舉行總統選舉，但藍綠兩大陣營的黨內提名戰已進入白熱化階段。藍營方面，上屆總統候選人朱立倫去年卸任新北市市長時率先搶閘參選，然後又有年屆七十有八的前立法院院長王金平加入戰團，前總統馬英九跟黨主席吳敦義也蠢蠢欲動，國民黨「四個太陽」已出其二，加上黨內其他候選人，這邊擂台好不熱鬧。

另一邊廂的民進黨，本來現任總統蔡英文爭取角逐連任應當毫無懸念。然而蔡英文政府任內強推改革造成反彈，在去年九合一選舉中慘敗，黨內民望比前行政院長賴清德還要低。結果，人稱「賴神」的賴清德日前領表參選，挑戰其前上司蔡英文，令綠營這邊的選情亦波譎雲詭。

與此同時，取得傳媒鎂光燈者還有正在出訪美國，無黨籍的台北市長柯文哲。柯文哲在2014年以拒藍棄綠，衝破兩邊涇渭分明的意識形態鴻溝的政治立場，並在綠營「禮讓」下，以素人姿態拿下被喻為是總統之路踏腳石的台北市長寶座，此後一直深得中間選民及年輕人支持。儘管去年選舉，綠營拒絕再與之站台，柯文哲遭遇兩派猛烈夾攻下，仍以3,000多票之差保住北市府，「柯P旋風」威力猶在。多項民調顯示，柯P一旦參選總統，勝算甚高。

2020年台灣大選中，柯文哲在年輕族群中的支持度有優勢。（資料圖片）

柯P出訪美國，多間傳媒指是為了參選而試水溫。台灣總統參選人素有出選前先訪美的傳統，除了展示其外語能力，也可以跟美國政商人物見面，自抬身價，最重要的還是跟美方人員「面試」，闡釋其兩岸立場，爭取華府肯定。

自國民黨在國共內戰敗走台灣，解放軍攻金門不下，同時間中共參與韓戰，與美國發生正面衝突，美軍派遣第七艦隊駛入台海以來，美國一直未有放棄對台灣的安全承諾。就算是美國於1979年捨國民黨政府，轉而與北京建交，美國仍制定《台灣關係法》，重申其對台灣的安全承諾。

然而為了與北京維持良好關係，美國也竭力保持台海穩定。2000年陳水扁上台後多次發表台獨言論，令兩岸關係大幅惡化，也損害了美國要兩岸維持現狀的利益，令陳水扁成為不受美方歡迎的人物。繼任的馬英九與蔡英文兩岸立場相對溫和，得到華府的「認證」，成為其順利當選的助力。

習近平在《告台灣同胞書》四十周年紀念會上提出五項對台政策主張。（路透社）

不過自從特朗普上台以來，美國在貿易在內的多條戰線，全面向北京開火，雙邊關係急轉直下。特朗普也大打台灣牌，未上台已跟蔡英文通電話，又准許蔡英文以高規格形式兩度過境美國。美國國會又於去年通過《台灣旅行法》，促進台美高級別人員交流。

同時間，中共總書記習近平在今年初的《告台灣同胞書》40周年講話，提出「習五條」，重申將以「一國兩制」方式統一台灣，又不承諾放棄使用武力，觸動了台灣獨派的神經。蔡英文的強硬回應，反而令其在民調上起死回生，挽回了不少支持。

與此同時，綠營的四名獨派元老彭明敏、吳澧培、李遠哲、高俊明，聯署公開信逼宮蔡英文，要求其放棄尋求連任，交出行政權退居二線，也引起黨內震盪。有傳媒指自稱「務實台獨工作者」的賴清德冒着黨內分裂的危機參選，便是要回應黨內獨派要求。

高雄市長韓國瑜，在大選中主打「政治0分、經濟100」的務實旗號獲得年輕人支持。（資料圖片／路透社）

在外有貿易戰烽煙四起，華府鷹派抬頭，內有黨內獨派逼宮的情勢下，賴清德的出選會否令民進黨再次向獨派傾斜，未可知也。不過可以肯定的是，若綠營當真以賴代蔡，與賴清德所屬的民進黨新潮流系素有積怨的柯文哲，將更有理由參選。柯文哲一直以超越統獨，「兩岸一家親」的溫和立場，更有望能進一步挖走淺綠選票。

至於被賴清德點名為「百年難得一見政治奇才」，要求與之決戰的高雄市長韓國瑜，現時在民調中也是國民黨內呼聲最高，光芒更蓋過「四個太陽」他在去年高雄市長選舉憑去政治化，專打民生議題而製造「韓流」。當2020年的選舉由重演2016年朱蔡決戲碼，改成柯賴韓的三強鼎立，將改寫台灣政治格局。

雖然台獨分子年年月月要爭取台灣的主權獨立，然而在國際關係的現實下，明年誰能登上總統大位，美陸台三者因素缺一不可。蔡英文在黨內外交煎的情勢下，要避免自己成為首個僅當一屆的總統，愈加困難。台灣能走向務實為民的在地路線，抑或是繼續被意識形態綁架，引用柯P回應賴清德參選時引用盛竹如的一句話——讓我們繼續看下去。