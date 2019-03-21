【醫學會調查】引入「外援」不乏支持　確保醫生質素至為關鍵

香港醫生擔心取消資格試後難以保證引入醫生的水平，影響醫療服務質量；市民擔心資格試的繁瑣程序和公平性會成為外地醫生流入的阻力，難解香港醫生不足的問題。醫學會的調查報告則讓我們看到，看似站在對立雙方的香港醫生和香港市民，實際上可以有着共同目標：香港醫生不足的情況需要改善。而問題的關鍵在於如何找到平衡點，既能合理有效地引入海外醫生，又能保證海外醫生的質量。

本周一（3月18日），香港醫學會發布調查報告，顯示56%的受訪醫生不贊同非本地培訓的醫科畢業生能夠豁免執業資格試在香港執業。此項調查結果易讓人聯想到香港醫生出於保護主義而無視香港醫生緊缺的狀況。然而事實上，倘若完整閱讀整份調查報告，則會發現部分受訪醫生們更擔心的是外地醫生資歷不足，水平不過關。而這也正是引入外地醫生問題的核心所在：如何採用更合理的外地醫生引入審查制度。

香港醫學會現有超過一萬名會員，致力於促進醫療界福祉，會徽箴言：「維護民康」。

醫學會報告解讀

綜合整份調查報告，便能發現其實大部分醫生都意識到了香港醫生不足的問題，而在引入外地醫生的選擇上，他們更在意的是專業能力。調查報告中，只有19%的回覆並不贊同香港存在醫生短缺情況。其中，大部分的人認為短缺僅存在於公營醫療系統（90%）。亦即是說，至少在問卷回覆的群體中，絕大多數的醫生都承認香港醫生不足的情況，問題只在於如何解決這一情況。

問卷中，對於已通過執業資格試的外地醫生，61%的回覆稱可有條件地豁免他們的實習期。由此可見，本地醫生並非一味的對外地醫生有所排斥，在通過執業試的前提下，甚至有本地醫生贊同縮短或豁免外地醫生的實習期，他們並非單純的想要拒絕外地醫生的加入，而是更擔心引入的外地醫生的質素。

同時，調查顯示，相對來說本地醫生最能接受豁免資格試的群體是來自新加坡認可海外院校名單的群體（490人），佔有效回覆的16%，其次是英聯邦國家的醫科畢業生（345人）。若以專業資格論，香港醫生最能夠接受豁免資格試的群體為專科醫生（814人），其次為專科培訓醫生（429人）。

從這部分的排序可以看出，外地醫生的素質是影響本地醫生投票的關鍵。翻閱報告可見，香港醫生並非否認香港醫生不足的情況，而在引入外地醫生的各項方法選擇中，專業能力和認受性往往是他們最為關注因素。

應設定院校豁免名單

報告中，新加坡認可的海外院校名單是最能被醫生們接受的取代資格試的方法，而這也與早前「01觀點」的提議不謀而合：政府可建立一個高質素院校畢業生的豁免名單，只要名單確實以質素為客觀考量基準，並廣獲社會認可，則不論是英聯邦地區，還是內地醫生，只要擇優而取，就不難打通制度障礙。

釐定豁免名單的可行性曾遭到質疑。比如醫學界立法會議員陳沛然擔心，目前香港僅作為中國的特別行政區，在釐定院校豁免名單時或缺乏自主權，且難以派出考察隊作實地考察，以及與海外院校簽訂協議。然而這種質疑未必成立。更何況在這方面，香港其實有先例可循，比如目前香港法例允許輸入東南亞各地的家庭傭工，同時禁止內地家庭傭工輸入，並不存在缺失自主權的情況。在這樣的基礎上，若是因為尚不明朗的擔心而放棄嘗試可以解決香港醫療困境的方法，未免因噎廢食。

海外有不少教學優良的醫學院，圖為新加坡南洋理工大學李光前醫學院。

從報告和以往的採訪中可以看出，業界十分看重資格試，將其視為外地醫生資歷檢驗的重要憑證。然而1997年以前，香港曾容許在英聯邦地區受訓的醫生免試來港執業，這個方式多年來行之有效，也未聞醫生質素下降之說，反而有利本地醫生人數增長。

資格試制度須添彈性

我們建議設定豁免資格試院校名單，意在放寬外地醫生來港執業限制，希望能夠盡快引入外地醫生以解香港之困。但這並不代表我們認為設定豁免資格試院校名單是唯一的解決方法。實際上，執業資格考試的許多程序優化後，亦能成為引入免試院校名單外醫療人才的良好途徑。目前，外地醫生的執業資格試程序繁瑣不便，比如考試的具體日期僅提前6個星期公布，讓申請人難以安排時間應考；又比如首次報考執業試的海外醫生，必須親身拿着報名表格回到就讀的大學，並安排公證人監誓以核實身份。無論是要特意回到所屬大學又或是安排公證人到場，都增加了報名的繁瑣程度，加大了外地醫生來港工作的難度。

比起設立資格試考核外地醫生的能力，我們更關注香港醫生和外地醫生考試待遇的不同。本地醫科生可用六年時間循序漸進地完成多項專業試，外地醫生卻需一次過評核，在這種情況下的進行的考核是否足夠公平，是否尤其不利於外地醫生的資格認證？

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香港醫生不足，醫療工作者面臨沉重壓力

我們支持增加引入制度的多樣性，簡化現行制度，並使現行制度更有彈性，以便引入外地醫生。引入外地醫生不僅能解現時香港醫生不足之困境，長遠看也有利於香港醫療環境。

總結來說，由此次的醫學會報告可以看出業界也已經認識到了香港醫生不足的困境。而根本衝突在於醫學界注重外地醫生的素質並過於依賴以資格試作為外地醫生資歷的檢驗。但實際上，對於外地醫生資歷的考核不僅只有資格試一種辦法，即便施行資格試考核，也可以對程序進行簡化，豐富制度彈性和公平性。設置更合理、有效的外地醫生引入制度，應是共同的目標。