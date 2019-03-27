自私行山客累死消防員　開徵「救援費」事不宜遲

消防總隊目邱少明前年奉召到馬鞍山吊手岩，參與拯救一對行山情侶的行動，其間疑因意外墮崖，送院後傷重不治。死因庭周一（25日）展開聆訊，獲救男休班警員承認，事發前早已看到寫有「懸崖危險，勿前進」的指示牌，但他仍然不理勸喻，一意孤行，最終釀成致命意外。類似事件其實並不罕見，有些人總愛逞一時之勇，不必要地加重搜救人員的負擔。「01觀點」認為，當局必須開徵「救援費」，阻嚇不負責任的行山人士。

市民參與山野活動時，什麼事應該做，什麼事不應該做，早已是常識。消防處多番呼籲，市民應「選擇安全及合適的行山路徑」，「選擇有明顯路標的山徑」。這名休班警員無視指示牌，身陷險境，顯然是自找麻煩。事實上，類似事件還有不少，例如在2018年8月下旬，兩名內地行山客在八號風球下被困飛鵝山。當局為了拯救他們，先後動用30架次消防車、9架救護車，以及160名消防及救護員。

香港資訊流通，安全指引從來不缺。我們要問，為什麼在這種情況下，部分行山人士依舊「明知山有虎，偏向虎山行」？再談「加強宣傳教育」，究竟還有沒有效果？考慮到在發生類似事故後，政府總須花上大量人力物力，支付高昂成本，當局理應在宣傳以外，另闢蹊徑，包括向冒險行山的人士徵收罰款。

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有意見質疑，徵收罰款立意雖好，但操作時困難甚多。例如上山時天氣很好，但後來突然黃雨，這個情況便很難處理；至於要收取幾多救援費，才能有「懲戒」作用，也是一個爭拗不斷的問題。我們同意部分情況較為複雜，必須從長計議，但另一些情況根本毫無爭議（包括休班警員無視告示牌、走近明顯危險的懸崖），無須花太多時間討論。

在類似議題上，台灣花蓮縣政府的做法便頗有參考價值。2017年生效的《花蓮縣登山活動管理自治條例》規定：「於本府公告之管制山域從事登山活動遭受登山事故，由本府進行搜救者，本府得以書面命其支付搜救費用。」根據相關規定，當局去年向六名擅自進入未開放山域的登山客裁罰，還開出全台首張「直升機搜救付費罰單」，涉及新台幣92萬餘元（港幣約23.4萬元）。除了台灣，日本埼玉縣、美國國家公園等亦有類似的「救援費」規定。

最理想的情況，當然是行山人士自律，懂得為人設想，那便無須開徵「救援費」。然而太多事例證明，遇事要當局救援的情況總是不斷出現。誠然，拯救遇險人士是救援人員的責任，但這並不代表，政府無須打擊不負責任、置救援人員於險境的行為。我們認為，與其在救援人員犧牲後，歌頌「救人英雄」，倒不如切實採取措施，以免他們承受不必要的風險。