【租置計劃】賣公屋可助安居致富？　別忘公屋為基層住屋最後防線

房委會現時擁有超過78萬個出租公屋單位，一直為本地低收入人士提供可負擔的租住房屋。不過，社會對出售公屋一直念茲在茲，固然有不少公屋戶能購買其住所，令自己一躍攀上業主階級，日後可享受物業升值、財富增值之福，同時他們的呼求亦得到不少政客、智庫和應。團結香港基金近年積極倡議將公屋市場化，好讓市民能以較低成本購買公屋並於市場交易，以提升公屋系統的效率，以及助基層市民積累財富，積穀防飢、甚至改善經濟地位。 然而，利用自身居所作為財富增值的工具絕不理智；更甚者，在香港的房屋結構內，公屋乃是不少基層住屋的救命草，租置業主一旦於市場出售單位，或許然後就再沒有然後。社會必須明瞭公屋的獨特功能，切勿盲目追隨民粹。

團結香港基金建議，政府應探討公屋市場化，讓公屋租戶可選擇購買其居所，並應放寬公屋的補地價要求，讓市民能更容易得到公屋的整全業權。他們認為，現時公屋系統效率低下，不僅有大量富戶在政府資助下不願搬離公屋，導致房屋流轉失效，而且租戶未能選擇分配單位的大小與區位，令與其生活需要脫節；再者，政府對公屋補貼在財政上不可持續，同時公屋佔用大量寶貴土地資源，其內涵價值（如地價收入）亦與出租單位一同「鎖死」，未能釋放。因此，他們認為將公屋單位市場化，不但能大幅提升公屋的使用效率、釋放巨額經濟效益，更可在協助市民安居之餘，為基層市民「重建」置業階梯，使他們於脫韁的樓市下上車，從而於日後享受財富增值，其資產亦可用於日後人生各種需要上（例如子女教育、安老開支等）。

安居與致富，本來或許不相矛盾，惟當致富的方法是以安居為賭注，兩者定必不能並存。按「基金」所述，「投資物業所需知識相對較少，即使無專長、受教育不多的市民也能應付」；但必須指出，所謂置業「致富」，無非指業主能藉物業升值時，藉買賣取得當中的溢價，對於那些擁有多個物業、且具豐厚物業投機經驗的人，致富之說自然成立；但對那些僅有自住物業的業主來說，即使物業升值，亦不可隨便變賣居所，所謂「致富」其實也難以實現。當然，若業主熟諳物業投機，能藉炒賣自住物業而一本萬利，不是全無可能；但始終容許公屋戶將自住物業作投機之用風險極高，與安居的目標背道而馳。

在資本主義社會中，個人固然可以選擇投資不同商品及工具積累財富，但政府是否應該鼓吹市民，特別是經濟條件脆弱的基層市民參與投資行為，顯然另作別論。「基金」所建議，無非是藉市場化公屋迫使低收入市民參與房產投資。與中、高收入人士不同，他們因其較理想的社經條件，即使在投資房產上失利，也不見得會流離失所，低收入階層普遍難以負擔於私人市場覓居，故其投資稍一不慎，賠上的不僅是其公屋單位，而是其唯一居所。更何況，在一般情況下公屋分配乃「一生人一次」，凡買斷資助房屋的業主及其配偶，均不太可能再次輪候公屋，可見套現出售公屋對基層市民的代價極為沉重。

須要謹記，政府房策重任應為讓市民安居為先，並藉此讓市民改善生活環境及經濟條件，致富與否根本無關宏旨。公屋興建受資於公帑，理應用於照顧社會上具逼切住屋需要的階層，而非作為市民投機致富的工具。而且，倘若公屋私有化後，公屋資源流轉不再，政府因而需要興建更多公屋，方能照顧輪候冊上市民的需要。

誠然，有關公屋流轉失效，有不少富戶未能善用珍貴房屋資源的批評不無道理，但要理解的是，房屋市場熾熱，即如富戶亦未盡能在私人市場上置業，而且過去政府興建資助出售房屋不力，公屋收入較佳戶失去房屋階梯，才導致公屋資源輪轉失效。當然，蓄意濫用公屋資源、不願放棄政府資助的富戶的確存在，但相信始為少數。觀乎數據，政府每年可收回萬多個出租單位，當中大部分為主動交給單位及以綠表購買居屋的人士，遠較因富戶政策被要求遷出的數字為高，證明只要有適當的協助，富戶並非「賴死」不走，只要政府重建房屋階梯，在不減少出租公屋供應的前提下廣建居屋、甚至綠置居協助「富戶」遷出，定必可改善公屋輪轉效率。

富戶政策將境況稍好的人趕到私人市場，卻無視他們日後買私樓的能力。（資料圖片／鄭劍峰攝）

至於有指公屋單位分配與居民需要不符的批評，若公屋戶可自由選擇單位的區位、大小，固然理想，但即或觀乎私樓住戶，也只有經濟能力較佳者才能自由地按其需要覓居，對於作為保障市民的住屋安全網來說，實屬錦上添花的安排，並非政府提供公屋的重要目的，故仍不足以成為市場化公屋的有力理據。就此，政府既然銳意開發過千公頃土地，若能在將來廣建公屋單位，供現時公屋住戶調遷，也可以適度在目前公屋系統內加入彈性。

無疑，持續目前公屋政策，並於未來廣建公屋，固然對房委會、甚至政府的財政造成一定要求。但既然政府的責任是為市民提供穩定、且適居的環境，政府一力承擔箇中成本為應有之義，當中所涉的社會價值，本就難單以經濟效益量度。況且港府坐擁萬億儲備，根本無必要向基層市民收回成本。

房委會最新的財政預算預測未來5年建築工程開支高達1,150億元。（余俊亮攝）

即使林鄭月娥亦認同房屋並非簡單的商品，其主要功能為滿足居者的住屋需要，故房屋不應淪為可供炒賣的工具，私樓如是，由公帑興建的公屋更加如是。所謂釋放公屋所「鎖死」的經濟價值，無非是開放更多房屋資源，供市場投機之用，究竟所釋放的價值是令能整個社會得益，或是只屬少撮人士，絕對值得懷疑。