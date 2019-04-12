英國脫歐鬧劇　「折騰」的完美示範

英國前首相邱吉爾（Winston Churchill）曾說：「民主是最壞的政府形式，其他被實踐過的政府形式除外。」這句名言後來被視為對民主體制的捍衛。然而，對英國人來說，直接民主，亦即脫歐公投所帶來的煎熬，卻令他們百般滋味在心頭。 對外，英國理應早在3月29日脫離歐盟，可是日子一再延遲，最新「死線」是10月31日；對內，文翠珊（Theresa May）的脫歐協議已遭國會否決了三次，「指示性投票」亦屢屢折戟。顯而易見的是，英國脫歐前景不單未見曙光，反而更加晦暗，政府和國會翻來覆去，依舊無法找到各方接受的方案，完全是折騰。

英國學界、媒體早已列舉並分析各種可能的脫歐模式，唯無論哪一種，都受到懷有特定政治議程的政客操弄，在利益多元的民主體制下，根本難以產生共識。退一萬步，即使某個方案最終被採納，整個國家的精力無可避免被消耗，最終可能得不償失。

多個方案 各有利弊

一直以來，文翠珊希望爭取有協議脫歐，即倫敦和布魯塞爾就英國退出歐盟的方式和具體條款達成協議，屆時英國除了可在邊境、財政和法律等問題上取回自主權，亦可與歐盟保持較少摩擦的雙邊關係。問題是，倘若英國以這種方式脫歐，換來一個與脫歐之前「差不多」的英歐關係，那麼之前為何要耗費精力脫歐，弄得全國空前撕裂？

英國脫歐公投引發的亂局一發不可收拾，英歐關係何去何從，值得關注。（視覺中國）

另一方面，部分主張「硬脫歐」的英國政客認為，假如英國徹底退出歐盟，便可得到真正的獨立，屆時倫敦可與世界各國簽訂自由貿易協定，有關好處足以抵銷脫歐後邊境混亂、資金外流、商品匱乏等損失。然而，倘若英國最終以硬脫歐的方式完場，那麼文翠珊在過往兩、三年多度前往布魯塞爾叩門、換取27國同意給出一份脫歐協議，一切奔波豈非徒勞？

無論是執政保守黨，還是在野工黨都備受壓力。文翠珊早前與工黨黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）磋商後，仍無法達成共識，她警告如果拖延時間太久，將有機會無法脫歐。平情而論，自詡民主政體的英國是不能不執行公投結果的，如果現在打退堂鼓，違背民眾在2016年作出的決定，在政治上肯定是丟臉的。

英國脫歐事關國運，許多當地人希望舉行二次公投，決定國家前途。（視覺中國）

當然，英國國內呼籲舉行二次公投的呼聲還是此起彼落。可是，當局若真的這樣做，那就是在折騰了三年後返回原點，還為公投模式和民主制度留下很大創傷。更何況，二次公投不見得可以有效解決英國目前的政治僵局──勢力不小的脫歐派肯定會窮追猛打，質疑政府「為何不遵守第一次公投結果」。

不負責任的公投

前首相卡梅倫（David Cameron）一個自作聰明、不負責任的決定，令實踐了民主政治數百年的英國，陷入無法抽身的政治泥淖。在整個脫歐過程中，政府和國會不斷角力，社會的正反輿論互相攻訐，各方雖一再試圖以各種政制程序解決問題，卻依舊無法妥協，遑論達成共識，這不是折騰，又是什麼？