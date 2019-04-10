【以色列大選】極右當道　溫和聲音成永訣？

星期三（10日），以色列大選的點票工作大致完成，現任總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）領導的利庫德集團得票與主要對手甘茨（Benny Gantz）領導的「藍白黨」差不多，由於內塔尼亞胡與其他右翼政黨已達成籌組聯合政府的意向，相信可以連任，成為當地歷來任期最長的總理。內塔尼亞胡早前揚言，若再次連任，以色列將兼併約旦河西岸的猶太人殖民區。這番極右言論雖受到國際社會譴責，卻不是今次大選的中心議題，這某程度上反映當地的溫和聲音已遭邊緣化。

內塔尼亞胡是右翼，早就不是新聞。他在1993年出版《A Place Among the Nations》一書，把猶太民族主義定義為猶太人有權自我防衛。他認為民族主義是「全球事務的主要推動力」，對外界批評猶太民族主義不道德，他亦不以為然。

著書立說之後，內塔尼亞胡開始長期執政（先在1996至1999年首度上台，再於2009年回朝至今），其間把猶太人的受害人心態操弄得出神入化，除了經常誇大伊朗的威脅，還偶爾重提納粹大屠殺。

以色列愈走愈右，肯定離不開客觀的國內和國際因素。對上十年，這個中東國家的內部局勢相對穩定，本地生產總值由2009年的2,070億美元，增至2017年的3,500億美元，這自然「歸功」於右翼政府的領導；國際方面，2011年「阿拉伯之春」所帶來的亂局，亦讓內塔尼亞胡得以向國民宣稱，以色列被很多政局不穩、虎視眈眈的鄰國圍堵，進一步利用國民的受害人心態，鞏固自己的政治地位。

內塔尼亞胡把猶太人的受害人心態操弄得出神入化，除了經常誇大伊朗的威脅，還偶爾重提納粹大屠殺。（Getty Images）

工黨籍前總理巴拉克（Ehud Barak）曾警告，倘若以色列無法與巴勒斯坦和平共存，或會面臨「外交海嘯」。現實卻是，許多以色列人愈發相信，即使當局拒絕向巴人讓步，以國對外聯繫不單不會受削，反而可以加強，這可從美國總統特朗普承認戈蘭高地為以色列領土，以及巴西右翼總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）早前訪以等事例「印證」。

在這個愈趨右傾的過程中，左派曾想反戈一擊，把希望寄託在「藍白黨」的甘茨身上，但這顯然是藥石亂投。被視為中間派、曾任總參謀長的甘茨，在2018年底才成立「以色列復興黨」。他強調教育、農業、反腐等議題，以及提議為總理之職實施任期限制，明顯衝著內塔尼亞胡而來。然而，甘茨看似進步背後，卻不脫投機色彩──首先表明可能撤出西岸殖民區，唯他在言論激起右翼反彈後，居然改變立場，聲稱將會鼓勵在西岸、戈蘭高地和加沙邊境殖民。

59歲前國防軍總參謀長甘茨是內塔尼亞胡的有力對手。（Getty Images）

今次大選前，有評論認為內塔尼亞胡將遇到從政以來最大考驗，但必須指出，這種考驗主要源於其個人貪腐醜聞，而非其右翼立場。他在大選前宣布與極右政黨「猶太人家園黨」結盟，為對方預留兩個內閣職位，條件是它與另一極右政黨「猶太力量黨」（主張禁止猶太人和阿拉伯人通婚、把巴人遷移至鄰近阿拉伯國家）合併。這種赤裸裸的種族主義，當然招致同情巴人的國際輿論炮轟，但只要確保盟友歸隊，內塔尼亞胡肯定對外間批評無動於衷，而以色列的主流民意，亦不見得就會「懲罰」他。只是如此一來，便會延續持續多年的以巴衝突，苦了巴勒斯坦人。